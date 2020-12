JAKARTA - Ra’is ‘Am jam’iyah Ahlu Thariqah al Mu’tabarah an Nahdiyah, Muhammad Luthfi bin Yahya masuk dalam jejeran tokoh muslim berpengaruh dunia.

Dalam daftar "The Muslim 500: The World 500's Most Influential Moslem in the World" 2021, nama Presiden Jokowi menempati urutan ke-12. Pada tahun sebelumnya, Jokowi ada di peringkat ke-13. Sementara Said Aqil berada di posisi ke-18 dan Habib Luthfi berada di peringkat ke-32. Nama paling atas adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Pria kelahiran Kota Pekalongan, 10 November 1947 itu, adalah seorang Sayyid, Kiai, Ulama, Mursyid dan Dai berkebangsaan Indonesia. Selain menjadi pendakwah, Habib Luthfi juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, dan menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sejak 13 Desember 2019 lalu.

Dalam pendidikan, Habib Luthfi pernah mondok di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara, yang pada saat itu di asuh oleh KH.Abdullah Hadziq bin Hasbullah. Pendidikan pertama Habib Luthfi diterima dari ayah al Habib al Hafidz ‘Ali al Ghalib.

Selanjutnya pada tahun 1959 M, ia melanjutkan studinya ke pondok pesantren Benda Kerep, Cirebon. Kemudian Indramayu, Purwokerto dan Tegal. Setelah itu melanjutkan ke Mekah, Madinah dan di negara-negara lainnya. Ia menerima ilmu syari’ah, thariqah dan tasawuf dari para ulama-ulama besar, wali-wali Allah yang utama, guru-guru yang penguasaan ilmunya tidak diragukan lagi.

Pada November 2020, Habib Luthfi bin Yahya mendapat gelar Doktor Honoris Causa Bidang Komunikasi Dakwah dan Sejarah Kebangsaan dari Universitas Negeri Semarang.

Berikut 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia :

1. Presiden Recep Tayyip Erdogan - presiden Turki

2. Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud - raja Arab Saudi

3. Ayatullah Agung Hajj Sayyid Ali Khamenei - pemimpin tertinggi Iran

4. Raja Abdullah II bin Al-Hussein - raja Yordania

5. Sheikh Muhammad Taqi Usmani - pakar hukum dan keuangan Islam di Pakistan, tahun lalu di peringkat satu

6. Raja Mohammed VI - raja Maroko

7. Pangeran Mohammed bin Zayed Al-Nahyan - putra mahkota Uni Emirat Arab

8. Ayatullah Agung Sayyid Ali Hussein Sistani - salah satu ulama syiah paling berpengaruh di Iran dan dunia

9. Habib Umar bin Hafiz - ulama Yaman, keturunan Nabi Muhammad SAW

10. Salman Al-Ouda - ulama dan pendidik di Arab Saudi

11. Emir Tamim bin Hamid Al-Thani - pemimpin Qatar 12. Presiden Joko Widodo - presiden Indonesia 13. Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyeb - Imam Besar Masjid Al-Azhar di Mesir 14. Sheikh Abdullah bin Bayyah - ketua Dewan Fatwa Uni Emirat Arab dan Presiden Forum for Promoting Peace in Muslim Societies 15. Perdana Menteri Imran Khan - pemimpin Pakistan 16. Presiden Muhammadu Buhari - pemimpin Nigeria 17. Ali Gomaa - mantan Mufti Agung Mesir 18. KH Said Aqil Siradj - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Indonesia 19. Sultan Muhammadu Sa'adu Abubakar III - sultan Sokoto, pemimpin spiritual umat Muslim di Nigeria 20. Seyyed Hasan Nasralllah - Sekretaris Jenderal Partai Hizbullah di Lebanon 21. Sheikh Habib Ali Zain Al Abideen Al-Jifri - Direktur Jendral Tabah Foundation Uni Emirat Arab, keturunan Ali bin Abi Thalib 22. Sheikh Hamza Yusuf Hanson - pendidikan dan co-founder Zayuna College di Berkeley, California 23. Pangeran Mohammed bin Salman - putra mahkota Kerajaan Arab Saudi 24. Sheikh Ahmad Tijani bin Ali Cisse - pemimpin Tijaniyya Sufi Order, kelompok Sufi terbesar di barat Afrika 25. Sheikha Munira Qubeysi - pemimpin Qubeysi Movement di Suriah yang merupakan gerakan wanita Muslim terbesar di dunia, ia dianggap wanita Muslim paling berpengaruh di dunia 26. Sheikh Abdul-Aziz ibn Abdullah Aal Al-Sheikh - Mufti Agung di Kerajaan Arab Saudi 27. Maulana Mahmood Madani - Sekretaris Jendral Jamiat Ulema-e-Hind (JUH) di India 28. Sheikh Mustafa Hosny - ustadz terkenal di televisi Mesir 29. Sheikh Usama Al-Sayyid Al-Azhari - cendekiawan di Universitas Al-Azhar, ia juga mengajarkan Hadis, Logika, dan Hukum Islam di Riwaq Al-Atrak di Kairo 30. Shah Karim Al-Hussayni (Aga Khan) - pemimpin sekte Syiah bernama Nizari Ismaili, keturunan Ali bin Abi Thalib 31. Yusuf Al Qaradawi - ulama Mesir yang pernah 30 tahun diasingkan, pemimpin intelektual dari Ikhwanul Muslimin 32. Habib Luthfi bin Yahya - ulama Indonesia, ketua MUI Jawa Tengah 33. Sheikh Abdul-Malik Al-Houthi - pemimpin gerakan Houthi di Yaman 34. Sheikh Mahmud Effendi - ulama Turki 35. Maulana Tariq Jameel - ulama Pakistan, anggota Tablighi Jamaat 36. Moez Masoud - ustadz terkenal di Mesir serta dunia barat 37. Presiden Halimah Yacob - presiden Singapura 38. Sheikh Rached Ghannaouchi - cendekiawan dan politisi Tunisia 39. Sheikh Muhammad Al-Yacoubi - ulama Suriah, bukunya yang menentang ISIS berjudul Refuting ISIS tersedia dalam delapan bahasa, saat ini ia berada di Maroko karena menentang pemerintah Suriah 40. Prof. Seyyed Hossein Nasr - profesor Islamic Studies di George Washington University, ia telah menulis lebih dari 50 buku 41. Sheikh Uthman Taha - penulis kaligrafi masyhur di Kerajaan Arab Saudi 42. Mohamed Salah - atlet Mesir, pemain di Liverpool FC 43. Sheikh Muqtada Sadr - ulama dan politisi Irak, ia adalah putra dari Ayatullah Agung Mohammad Sadiq Al-Sadr dan menantu Ayatullah Agung Muhammad Baqir Al-Sadr 44. Presiden Mahmoud Abbas - pemimpin Palestina 45. Maulana Nazur Rahman - Amir dari Tablighi Jamaaat di Pakistan 46. Dr. Aref Ali Nayed - cendekiawan Libya, berperan dalam Tim Stabilitasi Libya pada 2011 47. Dr. Timothy Winter (Abdal-Hakim Winter) - cendekiawan di Inggris, dikenal pula sebagai Sheikh Abdal Hakim Murad 48. Sheikh Ibrahim Salih - pemimpin majelis fatwa tertinggi di Nigeria 49. Dr. Mohamed Bechari - politisi kelahiran Maroko, ia aktif memberdayakan komunitas Islam di Prancis dan Eropa 50. Amr Khaled - ustadz dan aktivis sosial dari Mesir