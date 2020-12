JAKARTA - Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dan ulama/anggota Wantimpres, Habib Luthfi bin Yahya masuk dalam jejeran tokoh muslim berpengaruh dunia.

Dalam daftar "The Muslim 500: The World 500's Most Influential Moslem in the World" 2021, nama Presiden Jokowi menempati urutan ke-12. Pada tahun sebelumnya, Jokowi ada di peringkat ke-13. Sementara Said Aqil berada di posisi ke-18 dan Habib Lutfi berada di peringkat ke-32. Nama paling atas adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Berikut 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia :

1. Presiden Recep Tayyip Erdogan - presiden Turki

2. Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud - raja Arab Saudi

3. Ayatullah Agung Hajj Sayyid Ali Khamenei - pemimpin tertinggi Iran

4. Raja Abdullah II bin Al-Hussein - raja Yordania

5. Sheikh Muhammad Taqi Usmani - pakar hukum dan keuangan Islam di Pakistan, tahun lalu di peringkat satu

6. Raja Mohammed VI - raja Maroko

7. Pangeran Mohammed bin Zayed Al-Nahyan - putra mahkota Uni Emirat Arab

8. Ayatullah Agung Sayyid Ali Hussein Sistani - salah satu ulama syiah paling berpengaruh di Iran dan dunia

9. Habib Umar bin Hafiz - ulama Yaman, keturunan Nabi Muhammad SAW

10. Salman Al-Ouda - ulama dan pendidik di Arab Saudi

11. Emir Tamim bin Hamid Al-Thani - pemimpin Qatar

12. Presiden Joko Widodo - presiden Indonesia

13. Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Al-Tayyeb - Imam Besar Masjid Al-Azhar di Mesir

14. Sheikh Abdullah bin Bayyah - ketua Dewan Fatwa Uni Emirat Arab dan Presiden Forum for Promoting Peace in Muslim Societies

15. Perdana Menteri Imran Khan - pemimpin Pakistan

16. Presiden Muhammadu Buhari - pemimpin Nigeria 17. Ali Gomaa - mantan Mufti Agung Mesir 18. KH Said Aqil Siradj - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Indonesia 19. Sultan Muhammadu Sa'adu Abubakar III - sultan Sokoto, pemimpin spiritual umat Muslim di Nigeria 20. Seyyed Hasan Nasralllah - Sekretaris Jenderal Partai Hizbullah di Lebanon 21. Sheikh Habib Ali Zain Al Abideen Al-Jifri - Direktur Jendral Tabah Foundation Uni Emirat Arab, keturunan Ali bin Abi Thalib 22. Sheikh Hamza Yusuf Hanson - pendidikan dan co-founder Zayuna College di Berkeley, California 23. Pangeran Mohammed bin Salman - putra mahkota Kerajaan Arab Saudi 24. Sheikh Ahmad Tijani bin Ali Cisse - pemimpin Tijaniyya Sufi Order, kelompok Sufi terbesar di barat Afrika 25. Sheikha Munira Qubeysi - pemimpin Qubeysi Movement di Suriah yang merupakan gerakan wanita Muslim terbesar di dunia, ia dianggap wanita Muslim paling berpengaruh di dunia 26. Sheikh Abdul-Aziz ibn Abdullah Aal Al-Sheikh - Mufti Agung di Kerajaan Arab Saudi 27. Maulana Mahmood Madani - Sekretaris Jendral Jamiat Ulema-e-Hind (JUH) di India 28. Sheikh Mustafa Hosny - ustadz terkenal di televisi Mesir 29. Sheikh Usama Al-Sayyid Al-Azhari - cendekiawan di Universitas Al-Azhar, ia juga mengajarkan Hadis, Logika, dan Hukum Islam di Riwaq Al-Atrak di Kairo 30. Shah Karim Al-Hussayni (Aga Khan) - pemimpin sekte Syiah bernama Nizari Ismaili, keturunan Ali bin Abi Thalib 31. Yusuf Al Qaradawi - ulama Mesir yang pernah 30 tahun diasingkan, pemimpin intelektual dari Ikhwanul Muslimin 32. Habib Luthfi bin Yahya - ulama Indonesia, ketua MUI Jawa Tengah 33. Sheikh Abdul-Malik Al-Houthi - pemimpin gerakan Houthi di Yaman 34. Sheikh Mahmud Effendi - ulama Turki 35. Maulana Tariq Jameel - ulama Pakistan, anggota Tablighi Jamaat 36. Moez Masoud - ustadz terkenal di Mesir serta dunia barat 37. Presiden Halimah Yacob - presiden Singapura 38. Sheikh Rached Ghannaouchi - cendekiawan dan politisi Tunisia 39. Sheikh Muhammad Al-Yacoubi - ulama Suriah, bukunya yang menentang ISIS berjudul Refuting ISIS tersedia dalam delapan bahasa, saat ini ia berada di Maroko karena menentang pemerintah Suriah 40. Prof. Seyyed Hossein Nasr - profesor Islamic Studies di George Washington University, ia telah menulis lebih dari 50 buku 41. Sheikh Uthman Taha - penulis kaligrafi masyhur di Kerajaan Arab Saudi 42. Mohamed Salah - atlet Mesir, pemain di Liverpool FC 43. Sheikh Muqtada Sadr - ulama dan politisi Irak, ia adalah putra dari Ayatullah Agung Mohammad Sadiq Al-Sadr dan menantu Ayatullah Agung Muhammad Baqir Al-Sadr 44. Presiden Mahmoud Abbas - pemimpin Palestina 45. Maulana Nazur Rahman - Amir dari Tablighi Jamaaat di Pakistan 46. Dr. Aref Ali Nayed - cendekiawan Libya, berperan dalam Tim Stabilitasi Libya pada 2011 47. Dr. Timothy Winter (Abdal-Hakim Winter) - cendekiawan di Inggris, dikenal pula sebagai Sheikh Abdal Hakim Murad 48. Sheikh Ibrahim Salih - pemimpin majelis fatwa tertinggi di Nigeria 49. Dr. Mohamed Bechari - politisi kelahiran Maroko, ia aktif memberdayakan komunitas Islam di Prancis dan Eropa 50. Amr Khaled - ustadz dan aktivis sosial dari Mesir