JAKARTA – Jurnalis senior yang juga Duta Baca Indonesia Najwa Shihab menyebut bahwa biografi merupakan salah satu genre buku yang menarik dan penting untuk dibaca.

Lewat akun Instagram @najwashihab, presenter cantik ini menyebutkan melalui biografi, kita bisa menyelami perjalanan hidup seorang tokoh, krisis yang dihadapi, pilihan-pilihan yang diambil, juga proses berpikir dan emosi yang mereka rasakan dalam momen-momen penting.

Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, mengatakan, bagi anak muda yang baru berada di awal perjalanan, terkadang tidak selalu mudah menemukan tujuan yang perlu dicari dan diperjuangkan dalam hidup. Dengan membaca buku biografi bisa membantu melakukan itu.

Nana pun menyebut sejumlah biografi yang dinilai menarik, inilah tujuh biografi rekomendasi putri dari Quraish Shihab ini yang ditulis di akun Instagram-nya:

1. Untuk Negeriku, Sebuah Biografi, Mohamad Hatta. Kisah perjalanan hidup Bung Hatta sejak masa kanak-kanak hingga puncak kematangan pemikiran dan kegiatan politiknya.

2. Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, Greg Barton. Ditulis oleh Indonesianis asal Australia yang dengan menarik dan detil menggambarkan momen penting kehidupan Gus Dur, termasuk periode naik dan turunnya dari jabatan Presiden.

3. Detik-Detik yang Menentukan, Bacharuddin Jusuf Habibie. Catatan Presiden Habibie dimulai dari menjelang lengsernya Presiden Soeharto dan rentetan peristiwa yang terjadi setelah itu.

4. Conversations with Myself, Nelson Mandela. Memoir yang memberi akses kita untuk mengintip bagaimana Mandela mengambil berbagai keputusan. Saya kutip “a rare chance to spend time with Nelson Mandela the man, in his own voice: direct, clear, private”

5. I am Malala. The Girl Who Stood Up for Education and was Shot by the Taliban. Malala Yousafzai with Christina Lamb. Kisah tentang keberanian, keteguhan hati dan determinasi seorang anak perempuan.

6. Shoe Dog, Phil Knight. A Memoir by the Creator of Nike. Kisah tentang bagaimana Nike tercipta dan tumbuh sebagai brand icon dunia. Biografi ini yang membuat saya semakin suka pakai sneaker😆

7. Cahaya, Cinta dan Canda M Quraish Shihab, ditulis oleh Mauludin Anwar, Latief Siregar dan Hadi Mustofa. Buku ini merupakan cerita sang ayah, masa kecilnya, didikan orang tuanya, kisahnya belajar dan hidup puluhan tahun bersama Al-Quran, dan beragam sisi lain Quraish Shihab yang mungkin banyak belum orang tahu.