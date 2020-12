JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengunggah foto tangkapan layar Twiiter milik @sarina_cut, yang meminta dirinya menjadi pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS). Dalam unggahanya, Hotman mengaku sudah mendapatkan lebih dari 100 lebih ungkapan permohonan menjadi pengacara Habib Rizieq.

"Selamat pagi pak @HotmanParis, pak kami membutuhkan jasamu untuk Habib Rizieq berapa kami harus bayarnya jasamu pak pls, i will do best for u pak @HotmanParis," tulis foto tangkapan layar akun @sarina_cut yang diunggah Hotman dalam laman isntagramnya, Senin (14/12/2020).

Dalam keterangan unggahan foto tangkapan layar itu, Hotman mengaku sudah mendapatkan lebih dari 100 permintaan menjadi pengacara Habib Rizieq. Dirinya pun bertanya-tanya mengapa harus dirinya.

"Ini salah satu dari ratusan dm ke Hotman!! Kenapa minta Hotman? Banyak pengacara top yang lebih hebat dari Hotman, gimana para fanss??," tanya @HotmanParisofficial menanggapi Postingan tangkapan layar akun @sarina_cut.

Beragam komentar mewarnai foto yang diunggah Senin pagi ini. Sedikitnya sudah lebih dari 8.500 komentar yang ditulis warganet.

"Karena cuma orang berakal seperti bapak yang mengerti toleransi, dan tidak memandang Islam sebagai pandangan buruk," tulis akun @oryzasatifa_98

"Bantu pak.. krn yg dialami HRS ini unik dan tebang pilih. Sbb buanyaaaak pelanggar 2 prokes yang gk diapa apain," sambung akun @kang_hubby.

