MANADO - Politikus senior PDI Perjuangan, juga Gubernur Sulawesi Utara petahana Olly Dondokambey menyampaikan pidato inspiratif mengajak seluruh lapisan masyarakat Nyiur Melambai untuk menatap ke depan, menanggalkan perbedaan dan merajut benang persaudaraan pasca kontestasi Pilkada 2020.

Merespon hasil hitung cepat Pilgub Sulut dimana menempatkan pasangan Olly Steven sebagai pemenang, keduanya berpidato menyampaikan pesan humanis berdurasi sekitar 20 menit yang disiarkan live streaming, Rabu (9/12/2020).

Mengenakan kemeja berwarna merah dengan simbol #3 di dada, masker putih dan didampingi calon wakil gubernur Steven Kandouw, Olly menegaskan komitmennya untuk langsung tancap gas alias gaspol guna memacu roda pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu yang cukup menarik, Olly juga menyampaikan terima kasih kepada pasangan lawan yakni CEP Sehan dan VAP Hendry. Secara filosofis ia menyinggung soal keyakinan iman bahwa Pemimpin yang terpilih sejatinya sudah ditentukan Allah Sang Pencipta.

Kekalahan dalam politik sesungguhnya hal yang sangat biasa, karena Olly sendiri punya pengalaman pernah kalah.

Terkait pidato ini, Michael Umbas CEO Anak Bangsa Juara, yang menjadi pendamping pasangan Olly Steven di Pilgub Sulut mengaku memang adalah buah pikiran langsung figur Olly Dondokambey.

”Dalam hitungan sejam beliau minta menguraikan poin-poin acceptance speech ini,” tandas Umbas.

Berikut transkrip pidato Kemenangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang diberi judul “Langsung Gaspol Untuk Sulut Tambah Hebat” :

Hari ini, Rabu 9 Desember 2020, kita menapaki anak tangga sejarah dalam proses berdemokrasi, dimana kita baru saja mengikuti tahapan penting dari rangkaian Pilkada langsung yakni proses pemungutan suara untuk memilih calon, baik calon Gubernur maupun Calon Bupati dan Calon Wali Kota secara serentak di Sulawesi Utara.

Kami tentunya memberikan apresiasi yang besar kepada setiap warga sulut yang mempunyai hak pilih dan telah menggunakan hak suara secara langsung di bilik tps dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini menandakan bahwa kita siap dan mampu menjalankan hak politik sebagai warga negara, namun di sisi lain memiliki komitmen untuk bersikap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan agar bisa meminimalisir penyebaran virus Covid 19.

Berdasarkan hasil perhitungan cepat oleh sejumlah lembaga survey kredibel melalui tayangan televisi nasional tadi, kita telah memperoleh gambaran langsung secara transparan dan akuntabel hasil perolehan suara setiap kandidat di Pilkada Sulawesi Utara.

Tentu tak bisa dipungkiri hasil yang menggembirakan bagi pasangan olly steven telah terlihat dari angka prosentasi suara yang sudah maksimal mencapai angka 58 %.

Metode hitung cepat ini tentu dikerjakan secara profesional dan dengan metode ilmiah dan memiliki tingkat akurasi yang terukur serta telah sangat teruji pada berbagai agenda demokrasi pemilihan secara langsung di Indonesia, baik Pilkada maupun Pilpres.

Terakhir pada pilpres 2019 kemarin, quick count juga menjadi rujukan dan hasil akhir perhitungan manual oleh kpu memang tidak jauh berbeda. Jadi sekali lagi Metode Quick Count ini mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

Bapak ibu, saudara-saudara sekalian yang kami cintai,

Tanpa mendahului proses perhitungan manual yang nanti akan dilakukan oleh KPUD Provinsi Sulawesi Utara, sebagai tahapan pilkada sebagaimana diamanatkan oleh UU dan aturan yang berlaku, tentu pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya dan Steven menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Sulawesi Utara yang telah memberikan kepercayaan kembali bagi kami untuk memimpin Sulut lima tahun ke depan.

Setiap suara yang diberikan tentu sangat bernilai dan berharga bagi kami berdua. Karena kami percaya suara dan kepercayaan yang diembankan kepada kami sejatinya adalah amanat Tuhan, sebagaimana kami juga sangat meyakini falsafah Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat adalah suara Tuhan.

Pada kesempatan berbahagia ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dua sahabat kami yakni ibu cep dan ibu vap pak sehan dan pak hendry yang telah sama-sama berkontestasi dalam pilgub 2020.

Terlepas dari dinamika dan perbedaan yang terjadi, kompetisi ini adalah bagian dari demokrasi, sebuah keniscayaan yang harus dilewati.

Menang kalah adalah hal biasa. Saya juga pernah mengalami kekalahan dalam politik. Dan sebagai orang beriman saya meyakini ungkapan iman yang terkenal : Providentia Dei. Yakni segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa.

Bahwa setiap pemimpin sudah dipilih dan ditetapkan oleh Bapa Khalil Sang Pencipta. Saya percaya kita semua sudah dipersiapkan untuk memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda baik dalam bidang pelayanan dan pengabdian ke depan.

Saya dan Steven juga ingin mengajak kepada semua rakyat Sulut untuk, mari torang sama-sama segera menatap ke depan, menanggalkan perbedaan politik, merajut kembali benang persaudaraan dan menata bersama jalinan persaudaraan dan persahabatan, sebagaimana ciri khas warga Sulawesi Utara yang dikenal toleran, cinta damai dan mengutamakan persatuan dan persaudaraan. Kemenangan ini sekali lagi adalah kemenangan bersama untuk torang samua.

Kita tentu sudah melihat dan membaca berita terkait vaksin Covid 19 yang sudah tiba di indonesia, ini pertanda yang sangat baik bahwa pandemi ini sudah akan segera dapat teratasi, meskipun proses uji vaksinasi masih akan dilakukan bertahap.

Bagi Sulawesi Utara tentu kita akan segera bersiap melangkah lagi untuk menuntaskan banyak pekerjaan rumah yang tertunda. Saya dan steven sudah berkomitmen untuk tidak berlama-lama, kami akan langsung tancap gas alias gaspol bekerja simultan memacu roda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menghidupkan kembali sektor unggulan kita yakni pariwisata, meningkatkan investasi, menggenjot ekspor produk perikanan dan pertanian serta pembangunan industri hilir, yang semuanya bermuara pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama untuk pemenangan ini, termasuk teman-teman media pers, para relawan dan semua elemen pendukung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kemenangan yang kedua kali pada hari ini, kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara tanpa terkecuali.

Kemenangan ini juga penjadi penanda bahwa kerja keras kita bersama untuk sulut tambah hebat akan segera dimulai lagi. Dukungan arus bawah rakyat sulut dari miangas hingga pinogaluman benar-benar menjadi energi dan kekuatan bagi saya dan steven untuk bekerja lebih baik ke depan.

Ubi concordia, ibi victoria,

Where there is unity, there is victory,

Dimana ada persatuan di situ ada kemenangan.

Kemenangan terhormat ini milik torang samua. Karena Sulut Tambah Hebat Pasti Voor Torang Samua.

Atas nama keluarga, kami juga menyampaikan salam damai natal untuk kita semua, untuk saudara-saudara baik di Sulawesi Utara maupun Kawanua di berbagai belahan dunia. Menyambut Natal Yesus Kristus, kiranya kasih dan damai sejahtera tetap mempersatukan torang samua.