JAKARTA – Akun Twitter Petamburan III @17agustus98 mengunggah foto enam kain kafan yang disiapkan untuk jenazah enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang ditembak mati Polda Metro Jaya. Unggahan tersebut mendapatkan perhatian warganet.

Hal itu diungkapkan analisis Trendinesia24 melalui akun Twitter @Trendinesia24. Trendinesia merupakan analisis trending topic berdasarkan pencarian Google harian.

"This tweet got a lot of engagement for #SayaPercayaFPI," tulis @Trendinesia24 dengan melampirkan cuit akun Twitter Petamburan yang menunjukkan kesiapan enam kain kafan menyambut enam jenazah anggota FPI, Selasa (8/12/2020).

Dalam unggahan foto di akun Petamburan III itu dilampirkan keterangan mengenai salah satu ayat Alquran yakni Surat al-fajr 27-30.

"Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang puas lagi di Ridhai-Nya! Kemudian masuklah ke dalam (Jamaah) Hamba-hambaKu, Dan masuklah ke dalam Surga-Ku!" (Al-Fajr: 27-30)#SayaPercayaFPI (Kain Kafan untuk Para Syahid)," ungkapnya.

Keenam jenazah anggota FPI yang ditembak mati Polda Metro Jaya itu masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Keluarga dan tim FPI pun belum bisa melihat kondisi jenazah yang ditembak pada Senin dini hari itu.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyampaikan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) ditembak mati di Tol Jakarta Cikampek, pada Senin (7/12/2020). Baca Juga : Belasan Polisi Jaga Ruang Autopsi 6 Jenazah Laskar FPI di RS Polri Fadil mengatakan, penembakan tersebut terjadi setelah anggota dari Polda Metro Jaya melakukan pendataan guna menindaklanjuti panggilan kedua Habib Rizieq Shihab (HRS) yang direncanakan pada Senin 7 Desember 2020. Baca Juga : FPI Benarkan Beredarnya Rekaman Suara Lain Terkait Pengawal Habib Rizieq