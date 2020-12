JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dinyatakan negatif Covid-19 setelah menjalani pemeriksaan. Said Aqil sebelumnya sempat terpapar Covid-19 dan mengumumkannya pada Sabtu 28 November 2020.

Informasi kesembuhan Kiai Said ini didapatkan dari Surat Keterangan Dokter (SKD) Klinik Rhemedi, Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang ditandatangani dr Rheza Maulana S, Senin 7 Desember 2020 malam.

Dikutip dari NU Online, Selasa (8/12/2020), melalui surat tersebut, dokter menyatakan telah memeriksa spesimen Pengasuh Pesantren Al-Tsaqafah ini pada Senin pagi, kemudian melakukan tes biomolekuler pada Senin malam. Hasilnya, Kiai Said dinyatakan tidak menunjukkan gejala Covid-19 alias negatif Covid-19.

"Pasien di atas telah menjalani pemeriksaan di klinik kami dan terkonfirmasi tidak menunjukkan gejala seperti flu atau Covid-19,” tulis keterangan itu.

Sepekan yang lalu, sekretaris pribadi Kiai Said Aqil Siroj, M Sofwan Erce, melalui video yang diunggah di akun Youtube Kang Said Official, mengumumkan bahwa Kiai Said terpapar Covid-19. Dia pun memohon doa agar Kiai Said segera pulih dan selalu diberikan kelancaran ketika menjalani proses pengobatan.

Menurut Sofwan, apa yang dia lakukan atas arahan Kiai Said Aqil Siroj langsung. Saat Kiai Said di bawa ke Rumah Sakit kondisinya baik dan langsung mendapatkan perawatan secara intensif di sebuah rumah sakit di Jakarta.

"Alhamdulillah saat ini beliau dalam kondisi baik sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan perawatan yang intensif," katanya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana yang sering Kiai Said sampaikan, Covid-19 bukanlah aib ataupun hal buruk. Virus ini bisa mengenai siapa saja, dari latar belakang apa saja. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak.

"Dengan itu semua insya Allah kita akan bersama-sama terhindar dan mampu mengatasi dan melewati Covid-19 ini dengan baik," katanya.

(Ari)