JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari pelaksana Menhan AS atau Acting Secretary of Defense of the United States Christopher C. Miller, di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, (7/12/2020).

Berdasarkan laman Twitter resmi @Kemhan_RI pertemuan tersebut diawali dengan courtessy call yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi AS dan Menhan RI beserta jajaran Pejabat Eselon I Kemhan.

Prabowo mengatakan, hubungan strategis kedua negara telah berjalan sangat baik. Untuk itu, pemerintah ingin melakukan kerjasama industri pertahanan dan pendidikan.

"Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan kerjasama industri pertahanan serta kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan mengirim taruna-taruna Akademi Militer untuk belajar di Akademi Militer AS," kata Prabowo dalam cuitan tersebut.

Sementara itu, Acting Secretary of Defense of the United States Christopher C. Miller mengungkapkan, bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) selah berlangsung sangat lama dan memiliki ikatan yang kuat.

Christopher menjelaskan dalam Indonesia-US Security Dialogue (IUSSD) ke-18 yang belum lama dilaksanakan, kerjasama pertahanan kedua negara mengalami kemajuan.

"Hal tersebut seiring dengan prioritas kerjasama di bidang peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia melalui kerjasama alutsista, dan peningkatan profesionalisme personel pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan," tandasnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut Menhan Prabowo didampingi oleh Wamenhan RI Sakti Wahyu Trenggono, Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason.

(Ari)