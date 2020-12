JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu diduga menerima suap sebesar Rp8,2 miliar.

Selain Juliari Batubara, ada Matheus Joko Santoso dan inisial AW, diduga menerima suap dari Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Berikut profil singkat Juliari P Batubara:

Nama: Juliari Peter Batubara

Lahir: 22 Juli 1972

Riwayat Pendidikan :

- SD St Franciscus ASISI Tebet Jakarta, 1979 – 1985

- SMP St Franciscus ASISI Tebet Jakarta, 1985 – 1988

- SMAN 8 Tebet Jakarta, 1988 – 1991

- Riverside City College, AS, 1991 – 1995

- Bussiness Administration with minor in Finance, Chapman University, AS, 1995 - 1997

Karier :

- Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri, 2005.

- Dirut PT Bwana Energy, 2004.

- Dirut PT Arlinto Perkasa Buana, 2003.

- Dirut PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, 2003 – 2012.

- Commercial Division PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, 2002 – 2003.

- Marketing Supervisor PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, 1998- 2002.

Pengalaman organisasi :

- Wakil Bendahara PDIP, 2010–2019.

- Wakil Ketua Komite Tetap Akses Imformasi Peluang Bisnis-Bidang UMKM KADIN Indonesia, 2009 – 2010.

- Anggota Dewan Penasihat Masyarakat Pelumas Indonesia, 2008 2014.

- Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDIP, Anggota. Tahun: 2008

- Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (ASPELINDO), Sebagai: Ketua Harian. Tahun: 2007 – 2014

- Biro Promosi & Pemasaran KONI Pusat, Sebagai: Ketua. Tahun: 2007 – 2011

- Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan, 2003.

- Ketua Umum PP Ikatan Motor Indonesia (PP IMI), 2003–2011.

- Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat PB Perbasi, 2002-2004.

