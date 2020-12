JAKARTA - Lembaga Kesehatan Mer-C (Medical Emergency Rescue Committe), mendadak terkenal pasca dipercaya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menangani kesehatannya. Mer-C tetap merahasiakan hasil tes swab Habib Rizieq meski didorong berbagai pihak.

Dikutip dari situs resmi mer-c.org, Kamis (3/12/2020). Mer-C adalah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dalam bidang kegawatdaruratan medis dan mempunyai sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi.

Didirikan sejak 1999 lalu, Mer-C berasaskan Islam dan berpegang pada prinsip rahmatan lil'aalamiin, dalam hal ini pertolongan kepada semua makhluk baik personal maupun kelompok tanpa melihat latar belakang, agama, mazhab, harakah, kebangsaan, etnis, golongan, politik, penjahat/bukan, pemberontak/bukan, melainkan atas dasar urgency, yaitu to help the most vulnerable people and the most neglected people.

Atas dasar tersebut, Mer-C menjalankan misi kemanusiaannya ke Afghanisan, Irak, Iran, Palestina, Lebanon Selatan, Kashmir, Sudan, Filipina Selatan, Thailand Selatan dan lain-lain. Begitu juga ketika mengawal kesehatan Ustad Abu Bakar Baasyir, Ustad Abu Jibril, almarhumah istri almarhum panglima GAM Ishak Daud, orang-orang yang dipenjara karena tuduhan "teroris" (almarhum Imam Samudera, Amrozi, Ali Gufron dan lain-lain) dan narkoba, serta Komjen Susno Duaji.

Dikutip dari laman yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah memberikan testimoni terhadap Mer-C. "Ini adalah sebuah ikhtiar mulia membela perjuangan warga Palestina untuk meraih kemerdekaan. Mer-C sudah menjadi wakil kita di garda terdepan hadir langsung di tanah Palestina, untuk memastikan bahwa warga Palestina terjamin kesehatannya. Ikhtiar melalui rumah sakit adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar. Apalagi di zona dimana pertempuran sedang berlangsung. Saya ikut bangga, saya salut dan insya Allah akan dukung terus. Kita semua perlu mendukung Mer-C," kata Gubernur Anies. Mer-C sudah mengirimkan lebih dari 124 misi kemanusiaan ke berbagai daerah di tanah air termasuk 2 misi ke Afghanistan, 1 misi ke Irak, 1 misi ke Iran (di bawah naungan Departemen Kesehatan RI), 1 misi ke Thailand, 2 misi ke Kashmir Pakistan, 1 misi ke Libanon Selatan, 1 misi ke Sudan, 1 misi ke Somalia, 2 misi ke Palestina (pada saat agresi militer Israel ke Jalur Gaza) dan 5 misi ke Palestina yang berkaitan dengan pembangunan Rumah Sakit Indonesia.