JAKARTA - Perseteruan artis Nikita Mirzani dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab semakin memanas. Kali ini, Nikita beraksi lewat kritik terhadap sikap Habib Rizieq yang meninggalkan RS Ummi Kota Bogor, Jawa Barat, tanpa menjelaskan hasil tes swab.

Lewat unggahan video di laman Instagram, Nikita menampilkan cuplikan berita yang menyebut Habib Rizieq kabur dari RS Ummi. Dalam unggahan tersebut, ditunjukkan pula kabar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Sirodj yang dinyatakan positif Covid-19.

Dalam video tersebut Nikita menyertakan kalimat penuh sindiran. “kalo kena Covid-19 jujur aja. Kaya ulama ini..beliau santai aja”. Dirinya menyebut itu menjadi bagian dari kejujuran dan ciri terpenting dari sosok ulama.

“Kejujuran dan menyatakan kebenaran adalah ciri terpenting dari ulama yang tugasnya menyebarkan firman Tuhan. Jangan Kabur dong ah. Tuh lihat ulama yang lain santai aja bilang kalau beliau positif Covid, payah ni sih bebeb,” tulisnya di laman Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi, Senin (30/11/2020).

Sontak saja hal itu memancing respons beragam netizen. Tak sedikit dari mereka yang membenarkan sindiran Nikita. Namun tak sedikit pula yang menyayangkan dan memberikan komentar balasan atas sikap Nikita tersebut.

“Benar itu, sehat sehat terus nyaiiii,” komentar akun piko_pocica.

“Ini mah sensasi demi banyak yang liat instastory nya,” tulis akun @falkha_91.

“Seharusnya bisa memberikan contoh yang baik demi kebaikan banyak orang,” tulis akun @yce_forever.

Seperti diketahui, KH Said Aqil baru saja dinyatakan positif Covid-19 pada Minggu (29/11/2020) malam. Hal ini disampaikan langsung sekretaris pribadinya, M Sofwan Erce, melalui video yang diunggah di akun Youtube Kang Said Official.

Sementara perihal tudingan yang menyebut Habib Rizieq kabur dari RS Ummi Kota Bogor, FPI menepis kabar tersebut. Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar menyayangkan adanya informasi itu. Dia menyebut kabar itu sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak senang dengan Habib Rizieq.

“Bukan cuma tidak benar (kabur), tapi muncul dari orang sinting dan gila yang isi hidupnya dipakai untuk membenci HRS,” ujar Aziz saat dikonfirmasi pada Minggu (29/11/2020).