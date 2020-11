JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional mulai dari kalangan ulama hingga politikus mendoakan kesembuhan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj yang dinyatakan positif Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil PCR swab Said Aqil yang keluar pada Sabtu 28 November 2020.

Salah satunya doa dari penceramah Ustadz Yusuf Mansur. Melalui akun Instagram @yusufmansurnew, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran itu mengunggah foto Kiai Said dan mendoakan kesembuhan Sang Kiai.

"Kita doain Yai Said... Doa trbaik. Juga buat semua yang kena Covid dan kena penyakit apapun. Atau kesusahan, kesulitan, persoalan, permasalahan, apapun," cuitnya, dikutip, Senin (30/11/2020).

"Doa buat kyai, buat guru, pahala dan kebaikannya banyak beud. Banyak bingits. InsyaaAllah doa2 kembali kepada yang mendoakan," harapnya.

Baca Juga: Dikabarkan Positif Covid-19, Kiai Said Aqil Mohon Doa Kesembuhan

Yusuf Mansur juga mengajak warganet untuk selalu menjaga mulut dan pikiran. "Jaga mulut, pikiran, hati, kita semua, dalam merespon semua peristiwa dan kejadian yang ditakdirkan Allah.. Keep positif. Keep calm. Keep praying. Tetap positif, kalem, dan terus aja keluar dari lisan dan tulisan kita adalah doa2, mendoakan dan baik sangka," tuturnya.

"Oh ya, doain Yai Said dan doain semua. Jaga omongan dan jaga tulisan loh ya semua. Hanya ada doa dan doa," katanya. Hingga berita ini ditulis pukul 12.00 WIB, cuitan Yusuf Mansur tersebut sudah disukai 12.904 dan mendapatkan tanggapan komentar 600 lebih.

Doa untuk kesembuhan Kiai Said juga disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. 'Mari kita semua doakan untuk kesembuhan KH Said Aqil Siroj," tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada. Sebab, ketika masyarakat lengah dan sudah tidak lagi memiliki rasa takut sehingga lengah maka itu sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan jumlah kasus.

Baca Juga: Kiai Said Aqil Positif Covid-19, Menag Doakan Lekas Sembuh

Doa senada dipanjatkan mantan Menaker Hanif Dhakiri. Melalui akun Instagram @hanifdhakiri, Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menuliskan, "KIAI-SAS. Mohon doa untuk kesembuhan dan kesehatan almukarrom Prof Dr KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU. Smg Allah SWT lekas angkat penyakit beliau serta berikan kesembuhan dan kesehatan yang maslahah-berkah. Alfaatihah..," cuitnya.

Sebelumnya, kabar kondisi Kiai Said Aqil Siroj yang positif Covid-19 disampaikan langsung sekretaris pribadinya, M Sofwan Erce, melalui video yang diunggah di akun Youtube Kang Said Official.

"Izinkan saya menyampaikan kabar berita bahwasanya pada Sabtu 28 November pada pukul 19.30, hasil PCR Swab dari Al Mukarom Prof Dr KH Said Aqil Siroj menunjukkan hasil positif," katanya.

(Ari)