JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. KH Miftachul Akhyar resmi menggantikan posisi KH Ma'ruf Amin di MUI.
Berdasarkan susunan hasil rapat tim formatur Munas MUI X yang diterima MNC Media, sejumlah nama tokoh masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025. Berikut susunannya :
Dewan Pertimbangan
1. Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin;
2. Wakil Ketua: Prof. Syafiq A Mughni;
3. Wakil Ketua: KH Zainut Tauhid Sa'adi;
4. Wakil Ketua: Prof. Dr. Hamdan Zulfa;
5. Wakil Ketua: Prof. Dr. Didin Hafiduddin;
6. Wakil Ketua: KH Anwar Iskandar;
7. Wakil Ketua: Habib Zen Umar bin Smith;
8. Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Jimmly Asshiddiqy;
9. Wakil Ketua: KH Sadli Karim;
10. Wakil Ketua: KH Masdar Farid Masudi;
11. Wakil Ketua: KH Abun Bunyamin;
12. Wakil Ketua: Dr. H. Ahmad Heryawan Lc, M.SI;
13. Wakil Ketua: Prof. Dr. H Masykuri Abdillah;
14. Wakil Ketua: KH. Muhyidin Djunaidi, MA;
Sekretaris: Prof. Dr. Dadang Kahmad;
1. Wakil Sekretaris: KH. Zulfa Mustofa;
2. Wakil Sekretaris: Prof. Mukhtar Latif;
3. Wakil Sekretaris: Prof. Maman Abdurrahman;
Dewan Pimpinan MUI
1. Ketua Umum: KH. Miftahul Akhyar;
2. Wakil Ketua Umum: Dr. Anwar Abbas, MM, M.Pd;
3. Wakil Ketua Umum: KH. Marsyudi Syuhud;
4. Wakil Ketua Umum: Drs. H Basri Barmanda, MBA;
5. Ketua: KH Masduki Baidlowi;
6. Ketua: Dr. H Yusnar Yusuf Rangkuti;
7. Ketua: Prof. Dr. H Noor Achmad;
8. Ketua: KH Abdullah Jaidi;
9. Ketua: KH Afifuddin Muhajir;
10. Ketua: Dr. KH. Sodikun;
11. Ketua: Dr. H Lukman Hakim;
12. Ketua: Drs. KH Sholahuddin Alaiyubi;
13. Ketua: Prof. Amany Lubis;
14. Ketua: KH. Khalil Nafis;
15. Ketua: Prof. Dr. Jeje Zainuddin;
16. Ketua: Dr. Asrorun Niam Sholeh;
17. Ketua: Dr. Sudarnoto;
18. Ketua: Prof. Utang;
Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan;
1. Wasekjen: Dr. Fahrur Rozi;
2. Wasekjen: Abdul Ghani;
3. Wasekjen: Habib Ali Hasan Bahar;
4. Wasekjen: Rofiqul Umam Ahmad;
5. Wasekjen: Azrul Tanjung;
6. Wasekjen: Asrori S Karul;
7. Wasekjen: Ikhsan Abdullah;
8. Wasekjen: Arif Fakhrudin;
9. Wasekjen: M Ziyad;
10. Wasekjen: Isfah Abdul Azis;
11. Wasekjen: Dr. Badriyah Fayumi;
12. Wasekjen: Dr. H. Pasni Rusli;
13. Wasekjen: Dr. Abdul Ghofar Rozin;
14. Wasekjen: Prof. Dr. Valina Singka;
Bendahara Umum: Misbahul Ulum;
Bendahara: Dr. H Eman Suryaman;
Bendahara: Dr. Rahmat Hidayat;
Bendahara: Trisna Ningsih Juliani;
Bendahara: Jojo Sutisna;
Bendahara: Erni Yuliana;
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(Ari)