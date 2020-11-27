Berikut Susunan Kepengurusan MUI Periode 2020-2025

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 27 November 2020 03:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 27 337 2317019 berikut-susunan-kepengurusan-mui-periode-2020-2025-rX9DmFmafd.jpg (Foto: Ilustrasi/Sindonews)
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JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025. KH Miftachul Akhyar resmi menggantikan posisi KH Ma'ruf Amin di MUI. 

Berdasarkan susunan hasil rapat tim formatur Munas MUI X yang diterima MNC Media, sejumlah nama tokoh masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025. Berikut susunannya :

Dewan Pertimbangan

1. Ketua Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin;

2. Wakil Ketua: Prof. Syafiq A Mughni;

3. Wakil Ketua: KH Zainut Tauhid Sa'adi;

4. Wakil Ketua: Prof. Dr. Hamdan Zulfa;

5. Wakil Ketua: Prof. Dr. Didin Hafiduddin;

6. Wakil Ketua: KH Anwar Iskandar;

7. Wakil Ketua: Habib Zen Umar bin Smith;

8. Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Jimmly Asshiddiqy;

9. Wakil Ketua: KH Sadli Karim;

10. Wakil Ketua: KH Masdar Farid Masudi;

11. Wakil Ketua: KH Abun Bunyamin;

12. Wakil Ketua: Dr. H. Ahmad Heryawan Lc, M.SI;

13. Wakil Ketua: Prof. Dr. H Masykuri Abdillah;

14. Wakil Ketua: KH. Muhyidin Djunaidi, MA;

Sekretaris: Prof. Dr. Dadang Kahmad;

1. Wakil Sekretaris: KH. Zulfa Mustofa;

2. Wakil Sekretaris: Prof. Mukhtar Latif;

3. Wakil Sekretaris: Prof. Maman Abdurrahman;

Dewan Pimpinan MUI

1. Ketua Umum: KH. Miftahul Akhyar;

2. Wakil Ketua Umum: Dr. Anwar Abbas, MM, M.Pd;

3. Wakil Ketua Umum: KH. Marsyudi Syuhud;

4. Wakil Ketua Umum: Drs. H Basri Barmanda, MBA;

5. Ketua: KH Masduki Baidlowi;

6. Ketua: Dr. H Yusnar Yusuf Rangkuti;

7. Ketua: Prof. Dr. H Noor Achmad;

8. Ketua: KH Abdullah Jaidi;

9. Ketua: KH Afifuddin Muhajir;

10. Ketua: Dr. KH. Sodikun;

11. Ketua: Dr. H Lukman Hakim;

12. Ketua: Drs. KH Sholahuddin Alaiyubi;

13. Ketua: Prof. Amany Lubis;

14. Ketua: KH. Khalil Nafis;

15. Ketua: Prof. Dr. Jeje Zainuddin;

16. Ketua: Dr. Asrorun Niam Sholeh;

17. Ketua: Dr. Sudarnoto;

18. Ketua: Prof. Utang;

Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan;

1. Wasekjen: Dr. Fahrur Rozi;

2. Wasekjen: Abdul Ghani;

3. Wasekjen: Habib Ali Hasan Bahar;

4. Wasekjen: Rofiqul Umam Ahmad;

5. Wasekjen: Azrul Tanjung;

6. Wasekjen: Asrori S Karul;

7. Wasekjen: Ikhsan Abdullah;

8. Wasekjen: Arif Fakhrudin;

9. Wasekjen: M Ziyad;

10. Wasekjen: Isfah Abdul Azis;

11. Wasekjen: Dr. Badriyah Fayumi;

12. Wasekjen: Dr. H. Pasni Rusli;

13. Wasekjen: Dr. Abdul Ghofar Rozin;

14. Wasekjen: Prof. Dr. Valina Singka;

Bendahara Umum: Misbahul Ulum;

Bendahara: Dr. H Eman Suryaman;

Bendahara: Dr. Rahmat Hidayat;

Bendahara: Trisna Ningsih Juliani;

Bendahara: Jojo Sutisna;

Bendahara: Erni Yuliana;

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(Ari)

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