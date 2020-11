JAKARTA – Mantan menteri era orde baru, Emil Salim memuji langkah berani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta, Rabu (25/11/2020).

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, ini mengatakan, ekspor benih lobster (benur) bisa merusak habitat aslinya.

“Semula hanya NU & Muhammadyah menentang ekspor benih lobster. Syukurlah KPK berani bertindak tangkap Menteri dari Partai Gerinda yg terlibat,” tulis @emilsalim2010.

Netizen pun ikut mengomentari cuitan Penerima The Leader for the Living Planet Award dari World Wide Fund (WWF) ini.

“Kalau Allah yg berkehendak tidak seorangpun yg dapat mencegah. Semoga jadi pelajaran buat yg entah sekian kalinya sampai kapan penyakit korupsi ini akan hilang dari negeri tercinta ini,” komentar @icammuh mengacu dari twit tersebut.

Setelah itu ada cuitan mengenai jabatan pemerintah yang seharusnya mengabdi pada rakyat, “Sepertinya demokrasi kita masih ada cap partai, bukan kah kalau sudah jadi pejabat pemerintah itu jadi pejabat untuk semua rakyat (Menteri dari Partai Gerinda)” @samginting

“Saluut om ikut menyoroti kasus lobster secara dilu menteri klh. Ditunggu juga komen tentang pembabatan hutan atau reklamasi ugal2an,” salut @sony_joe.

(Salsabila Raihani)

Sebelumnya, Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, dalam operasi tangkap tangan tersebut, ada 17 orang yang diamankan termasuk Menteri KKP Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. "Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang. Di antaranya adalah menteri kelautan dan perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP,” ujar Ali saat dikonfirmasi di Jakarta. “Disamping itu juga beberapa orang pihak swasta. Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim," pungkasnya.