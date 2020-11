JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon selama ini sangat aktif bersuara di akun media sosial baik Twitter maupun Instagram untuk mengkritisi berbagai persoalan, termasuk kebijakan pemerintah dengan nada garang.

Namun saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK tehadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dengan ekspor lobster, netizen mempertanyakan cuitan politikus Partai Gerindra yang hingga Rabu siang ini (25/11/2020) belum muncul.

Nama Fadli pun kembali masuk daftar trending topic Twitter siang ini. Akun @Samuel_widya23 berkomentar, ”Hmm sudah saya pantau dri pagi kok tdk ada komentar om fadli mengenai temen nya yg di tangkap kpk yaa? Apa gerangan ini...”

Sementara akun @AlifLambang01 berkomentar, “Are you sleeping, are you sleeping. Fadli Zon, Fadli Zon. Morning Bell are ringing, morning Bell are dinging. Ding-dong-deng, Ding-dong-deng.”

Akun @DiantyYasmin3 juga ikut mempertanyakan keberadaan Fadli Zon. ”Tekad Edhy Prabowo Tak Permalukan Jokowi-Prabowo Tinggal Janji Manis Belaka. Cuman janji manis dan Janji palsu. Mana neh suaranya Fadli Zon? Bravo KPK.”

Sebelumnya, Edhy Prabowo ditangkap saat kembali dari Amerika Serikat (AS). Tak hanya Edhy, beberapa anggota keluarga dikabarkan ikut digelandang KPK, serta beberapa pegawai dari Kementerian KKP.

