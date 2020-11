JAKARTA - Di sela kesibukannya sebagai gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menunjukkan sisi romantisnya.

Contohnya sebelum memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh massa Habib Rizieq di Bogor, Ridwan Kamil mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya, yaitu Atalia Praratya.

Lalu seperti apa ucapanyan selamat ulang tahun dari Ridwan Kamil? "HBD istriku tercinta @ataliapr, GBU WYATB HHDJ SB KFC McD JN and do not worry YNWA," tulisnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Dipanggil Bareskrim Polri, Begini Unggahan Sang Istri di Medsos

Selain itu Ridwan Kamil juga mengunggah foto berupa gambar istri sekaligus tulisan ungkapan rasa sayang. Begini isi tulisan tersebut:

"Teruntuk Istriku Tersayang

Selamat ulang tahun dalam keberkahan. Semoga selalu sehat dan hidupnya penuh manfaat.

Tetaplah menjadi istri yang sholehah dan ibu yang mengasihi keluarga. I love you."

Kemudian tulisan itu ditutup dengan kata, "Suammimu Ridwa Kamil 20 November 2020".

Baca Juga: Soal Kerumunan Habib Rizieq, Ridwan Kamil Singgung Perbedaan Kewenangan di Jabar dengan DKI

(abp)