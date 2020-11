JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis melakukan mutasi besar-besaran di jajarannya pada Selasa 17 November 2020. Tak tanggung-tanggung, Kapolri melakukan mutasi terhadap 626 personel Polri dan puluhan di antaranya merupakan perwira tinggi (pati) Polri.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menilai bahwa mutasi yang dilakukan Kapolri adalah langkah yang positif. Hal ini tentunya telah dipertimbangkan secara matang dan melalui berbagai assessment penting.

“Terkait mutasi di kepolisian ini, tentunya sudah melewati berbagai pertimbangan dan penilaian internal,” kata Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (18/11/2020).

Namun, Bendahara Umum Partai Nasdem ini melihat bahwa formasi baru akibat mutasi ini sudah tepat. Kapolri melakukan mutasi sesuai dengan pertimbangan yang matang, sehingga penempatannya tepat.

“Saya juga lihat formasi barunya udah pas, jadi ini pasti sudah dipertimbangkan betul-betul. Right men on the right place,” ujarnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta III ini menambahkan, adanya mutasi ini merupakan hal yang lumrah dilakukan di lingkungan kepolisian, termasuk juga di dalamnya untuk posisi Kapolda. Karenanya Sahroni mengimbau pada masyarakat agar tidak menilai mutasi terhadap Kapolda DKI Jakarta dan Kapolda Jawa Barat beberapa waktu lalu sebagai langkah politis.

“Jadi yang kemarin Kapolda DKI Jakarta dan Kapolda Jabar itu dimutasi, nggak usahlah dinilai langkah politis. Ya mungkin ada pertimbangan itu, tapi pasti keputusannya sudah dibuat jauh-jauh hari. Tidak ujug-ujug,” pungkas Sahroni.

(Ari)