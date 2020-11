JAKARTA - MNC Life memberikan penghargaan Champion Award Night (CAN) 2020 secara virtual kepada 13 agen terbaik dari berbagai kategori.

"Selamat kepada para pemenang. Tentunya, bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk bisa berprestasi juga, yang sama baiknya atau bahkan lebih baik," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Rabu (11/11/2020).

Hal tersebut disampaikan saat memberikan penghargaan CAN 2020, seperti Rookie Agent, Top Agent, Top Business Manager dan Top Recruit.

Hary mengatakan penghargaan ini sebagai apresiasi bagi para pemenang, agar bisa lebih baik lagi, sebagai motivasi agar agen yang lain bisa berkarya dan berprestasi.

Menurutnya, potensi industri asuransi masih sangat besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk 270 juta jiwa, dengan pertumbuhan 3 juta sampai 4 juta setiap tahun, dengan mayoritas usianya produktif.

Pendapatan per kapita masyarakat saat ini US$ 4.000. Berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan per kapita masyarakat, industri life insurance akan bertumbuh.

Pendapatan per kapita penting karena menunjukkan rata-rata pendapatan masyarakat. Selain itu, disparitas yang makin sempit juga akan semakin baik bagi industri asuransi.

Bila kesejahteraan masyarakat meningkat, intelektualitasnya makin tinggi, pendidikannya makin tinggi, industri asuransi itu akan makin tumbuh secara otomatis.

"Begitu nanti pendapatan masyarakat per orang per tahun meningkat, karena kesejahteraannya meningkat, middle class ke atas jumlahnya makin besar secara otomatis industri life insurance tumbuhnya akan sangat luar biasa," tuturnya.

Life insurance, lanjut Hary, dibutuhkan sebagai perlindungan. Biasanya kepala rumah tangga memberikan proteksi kepada keluarganya, bisa dalam bentuk macam-macam seperti life, education, health dan lain sebagainya.

Saat ini, industri asuransi dinilainya lebih baik. Sebab, semua kembali ke life insurance yang normal, dimana produk yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, saat ini dalam kondisi Covid-19 dimana banyak orang memilih untuk menabung. Di perbankan, sangat banyak likuiditas, bahkan beberapa bank tidak lagi menerima deposito, kecuali dengan bunga yang diturunkan.

Asuransi, kata Hary, adalah salah satu alternatif investasi selain deposito. "Ada peluang yang sangat besar untuk produk-produk yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih baik daripada bunga bank khususnya bunga deposito," katanya.

Ini merupakan kesempatan bagi para pemain asuransi jiwa untuk bisa memindahkan paling tidak sebagian likuiditas itu kepada produk asuransi jiwa. Hary berpesan, sebagus apa pun industrinya dan ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang suatu saat sangat menjanjikan, tapi tanpa salesmanship yang kuat, tanpa teknik yang baik, belum tentu bisa maksimal. Dia menambahkan, dalam penjualan penting untuk memahami product knowledge. "Pastikan kita memahami semua perspektif dan karakter daripada produk yang kita jual. Pastikan kita sangat memahami produk yang akan kita jual," ungkapnya. Selain itu, pastikan cara menjelaskannya komprehensif. Agar bisa menjelaskan, meyakinkan, sampai calon pembeli memahami apa yang dijual. Terpenting, tidak berhenti sampai berhasil. "Never stop until you get the deal. Artinya, determinasi harus tinggi, persistensinya harus sangat sangat tinggi," tuturnya. Lilis Samsudin, Direktur Utama MNC Life, mengatakan CAN merupakan penghargaan sebagai bentuk apresiasi untuk agen-agen berprestasi yang selama satu tahun ini sudah bekerja keras dan mencapai sebagai top agent. Lilis menungkapkan tahun 2020 ini merupakan tantangan terbesar bagi para agen, karena dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para agen. "Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kegigihan Anda, tekad Anda, dan bagi semua yang bekerja keras untuk mencapai targetnya," tegasnya. Manajemen MNC Life, lanjutnya akan selalu mendengar dan memberikan dukungan bagi para agen. Dia berpesan agar selalu membina kekompakan tim, karena hanya dengan dukungan tim yang kuat, bisa sukses. MNC Life, lanjut Lilis, mengharapkan di akhir tahun ini dan juga tahun depannya teman-teman di sini bisa merekrut lebih banyak agen-agen baru dengan semangat yang luar biasa untuk pencapaian target. "Saya yakin agensi adalah ujung tombaknya MNC Life dan akan berkontribusi lebih besar lagi. Kalau saya lihat dibandingkan 2019, di 2020 ini ada kenaikan dari kontribusi daripada distribusi agensi," katanya. Lilis berharap pada tahun 2020, agensi bisa menjadi kontributor utama untuk MNC Life.