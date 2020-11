PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memecat Menteri Pertahanan Mark Esper via Twitter.

“Mark Esper telah diberhentikan. Saya ingin berterima kasih kepadanya atas pengabdiannya," tulis Trump, Senin (9/11).

Esper tadinya diperkirakan akan menjabat hingga periode transisi antara sekarang dan pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada akhir Januari 2021.

Christopher Miller, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional, akan menjabat sebagai menteri pertahanan sementara, "segera," menurut cuitan-cuitan Trump.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020