JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Amerika Serikat (AS) 2020. Biden-Harris berhasil menumbangkan calon petahana Donald Trump-Mike Pence.

"My warmest congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your historic election. The huge turn out is a reflection of the hope placed on democracy," ujar Jokowi melalui akun Twitternya @jokowi, Minggu (8/11/2020).

"Selamat saya yang terhangat @JoeBiden dan @AmalaHarris pada pemilihan bersejarah Anda. Hasil yang sangat besar adalah cerminan dari harapan yang ditempatkan pada demokrasi," tutur Jokowi.

Jokowi juga menantikan terjalinnya kerja sama dengan Biden-Harris dalam memperkuat kemitraan strategis Indonesia-AS. Baik itu kerja sama di bidang ekonomi dan demokrasi, serta multilateralisme untuk kepentingan dua bangsa.

"Look forward to work closely with you in strengthening Indonesia-US strategic partnership and pushing forward our cooperation on economy, democracy and multilateralism for the benefit of our two people and beyond," imbuhnya.

Dalam Pilpres AS 2020, Biden berhasil memenangkan atas peroleh suara electoral votes 290, seperti dilantir dari Fox News. Sementara Donald Trump-Mike Pence hanya meraih 214 suara.

Untuk bisa memenangkan Pilpres, masing-masing calon harus mendapatkan 270 suara. Hal ini menandakan, Biden-Harris melaju ke Gedung Putih.

