JAKARTA - Sederatan peristiwa pernah terjadi pada 7 November dari tahun ke tahun. Sejumlah peristiwa atau momen yang terjadi pada 7 November tercatat menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia bahkan dunia.

Okezone merangkum beberapa peristiwa yang terjadi 7 November, mulai dari lahirnya Partai Masyumi, hingga Barack Obama kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Berikut ulasan singkat Okezone terkait sejumlah peristiwa yang terjadi pada 7 November :

1. Khalifah Kedua Islam, Umar bin Khattab Meninggal Dunia

Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua Islam yang berkuasa pada 634 sampai 644. Beliau juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin.

Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan ayah dari Hafshah, istri Nabi Muhammad.

Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat yang paling utama dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar.

2. Vladimir Lenin Pimpin Kudeta Rusia

Pemimpin Bolshevik sekaligus tokoh revolusioner Komunis, Vladimir Lenin, memimpin sebuah kudeta melawan pemerintahan sementara Rusia yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Kudeta ini sekaligus memulai Revolusi Oktober.

Revolusi Bolshevik atau dikenal juga dengan Revolusi Oktober adalah revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Rusia, di bawah pimpinan Lenin.

Setelah merebut kekuasaan di Petrograd, ibu kota Rusia kala itu, mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari.

3. Berdirinya Partai Masyumi

Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) adalah sebuah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal. Partai ini dilarang pada 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga mendukung pemberontakan PRRI.

Awalnya Masyumi merupakan organisasi yang dibentuk pada 24 Oktober 1943. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada 7 November 1945, Masyumi berdiri sebagai partai.

Dalam waktu kurang dari setahun, Masyumi menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi termasuk dalam kategori organisasi Islam, sama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Masyumi adalah nama yang diberikan kepada sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang menduduki Indonesia pada 1943 dalam upaya mereka untuk mengendalikan umat Islam di Tanah Air.

4. Lahirnya WS Rendra

Pemilik nama lengkap Dr Willibrordus Surendra Broto Rendra (WS Rendra) merupakan sastrawan berkebangsaan Indonesia. Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda pada 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat, 6 Agustus 2009, di usia 73 tahun.

Sejak muda, Rendra banyak menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Ia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gajah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pulalah dia menerima gelar Doktor Honoris Causa.

Penyair yang kerap dijuluki sebagai 'Burung Merak' ini, tahun 1967 mendirikan Bengkel Teater di Yogyakarta. Melalui Bengkel Teater itu, Rendra melahirkan banyak seniman antara lain Sitok Srengenge, Radhar Panca Dahana, Adi Kurdi, dan lain-lain.

5. PM Indonesia Djuanda Kartawidjaja Meninggal Dunia

Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja wafat di Jakarta pada 7 November 1963 dalam usia 52 tahun. Djuanda adalah perdana menteri kesepuluh Indonesia sekaligus yang terakhir.

Ia menjabat pada 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu Djuanda menjadi menteri keuangan dalam Kabinet Kerja I.

Sumbangan yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda 1957 yang menyatakan laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS).

6. Barack Obama Kembali Terpilih Jadi Presiden AS

Barack Obama memenangkan pemilihan umum presiden Amerika Serikat untuk masa jabatan kedua kalinya. Ia meraih jabatan ini bersama wakilnya, Joe Biden.

Pada bulan November 2012, Obama memperoleh 332 suara elektoral, melebihi batas minimal 270 yang dibutuhkan agar bisa terpilih lagi sebagai presiden. Dengan 51% suara rakyat, Obama menjadi presiden Demokrat pertama sejak Franklin D. Roosevelt yang dua kali mendapatkan mayoritas suara rakyat.

Obama merupakan seorang politikus yang menjabat sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat. Ia merupakan orang Afrika-Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut.