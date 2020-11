JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menilai siapapun yang terpilih dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) tidak akan berdampak ke Tanah Air.

Kontestasi Pilpres AS diikuti oleh dua kandidat, yakni Donald Trump dari Partai Republik, dan Joe Biden dari Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil sementara, Biden meraih 264 suara elektoral (electoral votes), sedangkan Trump mengantongi 214 suara. Untuk menang pilpres, seorang calon presiden minimal harus meraup 270 electoral votes.

"Menurut saya siapapun yang terpilih tidak akan berdampak ke Indonesia," ujar Hikmahanto melalui keterangan tertulisnya kepada Okezone, Kamis (5/11/2020).

Menurut Hikmahanto, Indonesia harus bisa bekerjasama denhan siapapun presiden AS terpilih. Pasalnya pesta demokrasi ini merupakan kedaulatan Negeri Paman Sam.

"Indonesia harus bisa bekerjasama dengan siapapun Presiden terpilih di AS karena ini merupakan kedaulatan AS dan hak warga negara AS," imbuhnya.

Hikmahanto melanjutkan, Indonesia harus melakukan adaptasi bila Biden terpilih menjadi Presiden AS. Mengingat Biden berasal dari Partai Demokrat yang sangat mengusung hak asasi manusia (HAM).

"Sementara kalau Trump tentu kita sudah memahami kerjanya," tuturnya.

Sementara terkait janji Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo saat berkunjung ke Indonesia, Hikmahanto menilai itu akan tetap dijalankan oleh AS.

"Terkait janji-janji Pompeo saya rasa itu akan tetap dijalankan oleh AS mengingat kebijakan itu datangnya dari para birokrat AS. Janji tersebut bukan merupakan politisi yang menjabat presiden wapres atau menteri. Para birokrat yang menganalisa bahayanya Cina bila terus memberi pengaruh ke negara-negara Asia termasuk Indonesia," jelas Hikmahanto.

Sekadar informasi, saat bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Pompeo berjanji akan melanjutkan kemitraan strategis antara AS dan Indonesia di bidang ekonomi.

"Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan economic engagement dengan Indonesia," ujar Menlu RI Retno LP Marsudi.

Selain ekonomi, Pompeo ingin bekerjasama di bidang pertahanan. Bahkan tidak hanya kerjasama antarpemerintah, tapi juga pada tataran akar rumput. Hal tersebut dibuktikan saat Pompeo hadir di acara GP Ansor.

