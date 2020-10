JAKARTA - Di momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat agar dapat meniru ahlak baik seperti halnya dimiliki oleh Rasulullah SAW.

Said menyebutkan di dalam kehidupan berkelompok, berbangsa dan bernegara tentunya harus didasari dengan ahlak yang baik.

“Silakan ente yang politisi, (jadi) politisi yang berakhlak, ente (jadi) pejuang, pejuang yang berahlak, ente konglomerat, (jadi) konglomerat yang berahlak, guru, (jadi) guru yang berahlak, ente tentara, (jadi) tentara berahlak, ente polisi, (jadi) polisi yang berahlak, ente presiden, wapres yang berahlak, menteri berakhlak,” ujar Said dalam acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagaimaan disiarkan secara daring, Kamis (29/10/2020).

Menerut Said jika semua elemen masyarakat di dalam sebuah bangsa, maka semuanya akan tertata dengan baik. Dikarenakan ahlak tak cuma menjadi sikap, tetapi juga bisa mewujudkan kebersamaan.

“Coba kalau semua berahlak, beres nggak? Beres. Gitu jadi Khusnul muasaroh, mampu mewujudkan kebersamaan,” tegasnya.

Selain itu, Said mengutarakan sebagai bangsa yang beragam, kebersamaan haruslah tetap dijaga oleh semua pihak. Dengan begitu tidak terpecah belah hanya karena konflik antar golongan.

“Tidak ada masalah perbedaan agama, ras, suku, alhamdulillah. Ini harus kita jaga dengan baik, tunjukan Indonesia berahlak, berkarakter. Jangan sampai kita yang baik terganggu terkontaminasi budaya luar negeri. Silakan sekolah di Arab tapi tetap menjadi orang Indonesia,” tanda Said.

