JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menteri) Indonesia Retno Marsudi membeberkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Retno menyebut bahwa Presiden Jokowi ingin agar AS menjadi sahabat baik bagi Indonesia.

“Di dalam pertemuan tadi presiden mengatakan kita bermitra dengan baik, kita berteman dengan baik. Indonesia menginginkan Amerika sebagai true friend of Indonesia. Tetapi hal ini tidak bisa take it for granted (tidak begitu saja),” katanya seusai mendampingi Presiden Jokowi bertemu Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (29/10/2020).

Presiden Jokowi menekankan untuk terus bersahabat baik diperlukan usaha yang serius. Termasuk mewujudkan kerjasama yang konkret.

“Semuanya harus dipelihara. Sehingga presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini, diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain. Dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerja sama yang konkret. Termasuk diantaranya adalah kerja sama ekonomi,” tuturnya.

Baca Juga : Kasus Kartun Nabi Muhammad, Indonesia Harus Berperan Lebih Bukan Sekedar Mengecam

Retno mengatakan bahwa Pempeo pun berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara.

“Dari pihak Secretary Pompeo menyampaikan tentunya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan komprehensif strategis dengan Indonesia,” pungkasnya.

(aky)