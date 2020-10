JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Dokter Indonesia ke-70, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M Faqih berpesan bahwa dokter harus mengedepankan moral dan etika.

“Dokter itu adalah sebuah profesi yang lebih mengedepankan moral dan etika. Ikatan dokter internasional sebelumnya juga telah mengatakan bahwa profesi dokter ini adalah moral enterprise,” ungkap Daeng dalam sambutannya pada Silaturahmi Nasional - Peringatan HUT ke-70 Ikatan Dokter Indonesia secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

BACA JUGA: Sejarah Tercetusnya Hari Dokter Nasional

Daeng pun mengandaikan bahwa dua per tiga atau tiga per empat bagian dari profesi dokter itu adalah persoalan moral dan etika. “Jadi memang andaikan sebuah semangka, dua per tiga atau tiga per empat bagian profesi kita kalau bilang sakit watuk (batuk) itu gampang diobati, persoalan watak angel (sulit) diobati,” katanya.

Selain itu, Daeng berpesan agar seluruh dokter di Indonesia bisa kompak, serta meningkatkan moral agar kualitas dokter di Indonesia semakin baik. “Berarti memang kalau bisa, kalau kita kompak lebih dalam lagi karena setinggi-tinggi ilmu kita, seahli-ahli kita kalau moral kita kurang itu mungkin agak sulit menjadi baik.”

BACA JUGA: 100 Dokter Gugur Selama Pandemi Covid-19, PB IDI Keluarkan 4 Instruksi

“Tetapi, kalau moral kita baik, integritas kita tinggi, kalau ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan dengan penambahan ilmu seperti pagi ini kita silaturahmi sambil berbagi ilmu. Insyaallah ilmu dokter Indonesia akan semakin baik,” tegas Daeng.

(dka)