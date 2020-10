JAKARTA – Duta Besar baru Amerika Serikat (AS) untuk Republik Indonesia, Sung Kim, hari ini (21/10/2020) menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Duta Besar Sung Kim dinominasikan sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia pada 16 Oktober 2019 dan dikonfirmasi oleh semua anggota Senat pada 6 Agustus 2020. Dia tiba di Jakarta pada 4 Oktober 2020 dan telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

"Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat, dan saya menantikan masa depan dengan lebih banyak lagi kemajuan. Saya berharap untuk dapat bekerja demi kebaikan masyarakat Indonesia dan Amerika, dan mengenal negara yang indah ini," ujar Dubes Kim sebagaimana dikutip dalam keterangan pers Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Sebelum bertugas di Indonesia Dubes Sung Kim menjabat sebagai Dubes AS untuk Republik Filipina dari November 2016 hingga Oktober 2020. Dia juga pernah menjabat sebagai Dubes AS untuk Republik Korea pada 2011 hingga 2014, dan setelahnya sebagai Perwakilan Khusus untuk Kebijakan Korea Utara di Washington D.C.

Diplomat kelahiran Seoul, Korea Selatan itu sebelumnya juga memegang posisi sebagai Utusan Khusus Perundingan Enam Negara, dengan tingkatan setara duta besar. Pernah berdinas di Tokyo, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Sebelum bergabung dengan Dinas Luar Negeri, Dubes Kim bekerja sebagai seorang jaksa di Los Angeles, California.

Tumbuh besar di Los Angeles, Dubes Kim menyelesaikan S1 di University of Pennsylvania dan S2 dalam bidang hukum di Loyola University. Dia juga memiliki gelar Magister Hukum dari London School of Economics dan gelar doktor kehormatan dari Catholic University of Korea. Dubes Kim dan istrinya dikaruniai dua orang anak perempuan.

