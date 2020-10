JAKARTA - Diskusi 'Jakarta Geopolitical Forum IV 2020 (JGF) bertajuk 'Geopolitical Landscape In The Covid-19 Era' di MNC Conference Hall, MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Acara ini merupakan hasil kerja sama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bekerjasama dengan MNC Media.

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) Agus Widjojo. Selain Agus, acara juga menghadirkan mantan Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan keynote speaker.

Pantauan di lokasi, kegiatan JGF sudah dimulai sejak pukul 08.00 WIB yang dibuka oleh Agus Widjodjo dan dilanjutkan kata sambutan dari Retno dan Boediono. Diketahui sambutan Retno dan Boediono dilakukan secara virtual.

Selain tokoh-tokoh tersebut, hadir di lokasi mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Pati Djalal. Kegiatan ini juga akan menampilkan dua diskusi pad dua sesi. Sesi pertama bertajuk 'Strategic Implications of Covid-19 Geopolitics dengan narasumber seperti:

Speaker:

1. Gita Wirjawan, Fmr. Minister of Trade of the Republic of Indonesia

2. Harry Kemsley, OBE, Vice President of Janes Group Ltd.

3. Rukmani Gupta, Janes Senior Analyst for Asia Pacific Military Capabilities

Narasumber:

1. Tate Nurkin, Atlantic Council, Senior Expert Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council

2. Sean Corbett, Royal Air Force

Adapun sesi kedua bertema 'Policy Implications of COVID-19 in the Context of National Resilience'

keynote Speaker:

1. Mark Wilson, Jane’s, Janes Senior Analyst for Asia Pacific Military Capabilities

2. Judith Jacob, Security Analyst, London School of Economics

Narasumber:

1. Anthony Davis, Writer, Asia Times, the Washington Post, Time Magazine, The Sydney Morning Herald, and The Observer

2. Dadan Umar Daihani, Indonesian National Resilience Institute. (Rakhmat)

(abp)