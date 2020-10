JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah ada 10 calon vaksin yang masuk uji klinis tahap III per 2 Oktober 2020. Seperti diketahui dalam pengembangan vaksin harus melalui tiga tahap uji klinis.

“Yang masuk fase III tersebut adalah Sinovac, Wuhan Institute of Biological Products atau Sinopharm, Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson & Johnson Group), Cansino Biologics Incorporation atau Beijing Institute of Biotechnology, Gamaleya Research Institute, BioNtech atau Fosun Pharma Pfizer, University of Oxford atau AstraZeneca, Novavax, Moderna atau NIAID, Beijing Institute of Biological Products atau Sinopharm,” kata Wiku Saat konferensi Pers di Kantor Presiden, Selasa (6/10/2020).

Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan perjanjian untuk mengakses vaksin dengan beberapa perusahaan. Pertama adalah vaksin hasil kerjasama Sinovac dan Bio Farma yang saat ini proses uji klinis fase III di Bandung.

“Kedua, Sinopharm yang saat ini sedang mengadakan kerja sama dengan United Arab Emirates (Uni Emirat Arab) di mana uji klinis fase III sedang berlangsung dengan target subjek 22.000 orang. Kerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui PT Kimia Farma yang bekerja sama dengan G42 di UEA,” ungkapnya

Ketiga adalah Genexine di Korea yang bekerja sama dengan PT Kalbe Farma sedang menjalani uji klinis fase I dan fase IIA di Korea. Uji klinis ini menggunakan 60 subjek.

“Selain kerja sama multilateral, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan vaksin dalam negeri seperti konsorsium pengembangan vaksin merah putih yang dipimpin lembaga biologi molekuler Eijkman dan Kemenristek,” pungkasnya.

