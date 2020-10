JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan baik dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM). Upaya ini sebagai tracing kontak untuk menemukan kasus Covid-19 di tengah masyarakat.

Dalam laporan Kementerian Kesehatan hingga minggu keempat bulan September 2020, DKI Jakarta masih tertinggi untuk pemeriksaan PCR per 1 juta penduduk dimana mencapai 5.216 spesimen.

Sehingga kasus Covid-19 yang ditemukan di DKI Jakarta juga tinggi dimana per kemarin 2 Oktober 2020 tercatat 76.187 kasus atau 25,8% dari kasus nasional sebanyak 295.499 kasus.

Kemudian disusul Kalimantan Timur 3.660, Sumatera Barat 2.695, DI Yogyakarta 1.058, dan Sulawesi Utara 1.011 spesimen per 1 juta penduduk. “Untuk jumlah testing PCR Jakarta masih tetap juara disusul Kaltim, Sumbar, Yogyakarta, dan Sulut,” cuit Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo lewat akun Twitternya, Minggu (03/10/2020).

Sementara itu, di Jawa Timur yang menduduki provinsi kedua dengan kasus Covid-19 terbanyak yakni 44.341 kasus atau 15,0% dari kasus nasional, namun jumlah pengetesan masih berada pada peringkat 13 yakni 552 per 1 juta penduduk di bawah Papua dan Bali. “Provinsi lain ada kemajuan dan semoga cepat memenuhi standar WHO 1.000 test per 1 juta penduduk per minggu,” ungkap Agus.

Berikut pemeriksaan PCR per 1 juta penduduk mingguan di 34 provinsi:

1. DKI Jakarta 5.216

2. Kalimantan Timur 3.660

3. Sumatera Barat 2.695

4. DI Yogyakarta 1.058

5. Sulawesi Utara 1.011

6. Kalimantan Selatan 868

7. Kalimantan Tengah 833

8. Maluku Utara 762

9. Jawa Tengah 736

10. Banten 708

11. Papua 632

12. Bali 631

13. Jawa Timur 559

14. Kep. Bangka Belitung 555

15. Kep. Riau 528

16. Riau 511

17. Sumatera Utara 506

18. Papua Barat 452

19. Sulawesi Selatan 441

20. Jawa Barat 406

21. Sumatera Selatan 364

22. Aceh 317

23. Kalimantan Utara 306

24. Jambi 297

25. Maluku 259

26. Gorontalo 259

27. Kalimantan Barat 250

28. Bengkulu 224

29. Nusa Tenggara Barat 145

30. Sulawesi Tenggara 142

31. Lampung 128

32. Sulawesi Tengah 107

33. Sulawesi Barat 48

34. Nusa Tenggara Timur 44

(kha)