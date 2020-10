JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mendapat kejutan istimewa saat hadir di iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2020).

Dia hadir sebagai salah satu juri Indonesia Award yang digelar iNews, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Beberapa saat sebelum acara penjurian dimulai, Hary Tanoesoedibjo memberikan kue ulang tahun untuk Airlangga yang berulang tahun ke-58 sehari sebelumnya. "Selamat ulang tahun Pak Airlangga," ucap Hary Tanoesoedibjo.

Suasana pun menghangat dan sontak seisi ruangan langsung menyanyikan lagu "Happy Birthday" disertai doa dan harapan dilanjutkan tiup lilin oleh Airlangga.

Kue tersebut berukuran besar dengan didominasi rasa coklat. Di atas kue tersebut juga terpampang lilin dan tulisan "Selamat Ulang Tahun Bpk. Airlangga Hartarto".

Airlangga yang lahir di Surabaya, 1 Oktober 1962 ini juga mendapat ucapan selamat dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang kebetulan juga hadir di iNews Tower.

Ahmad Doli menuturkan, dengan bertambahmya usia, Airlangga diharapkan dapat selalu sehat agar terus bisa memimpin Kementerian Koordinator Perekonomian dan tentunya Partai Golkar.

"Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Airlangga Hartarto yang ke-58 pada 1 Oktober kemarin. Kita doakan Pak Airlangga sehat selalu, panjang umur, dan sukses menjalankan tugas-tugasnya. Baik di dalam memimpin partai maupun memimpin kementerian," tuturnya.

Selain itu, harapan lain dari Ahmad Doli yakni segala tugas yang diberikan kepada Airlangga dapat diselesaikam dengan baik. Salah satu yang terpenting, menurutnya adalah keberhasilan Airlangga membawa Indonesia keluar dari pandemi dan ekonomi Indonesia dapat kembali pulih.

"Kita harap tugas yang diberikan bisa selesai. Dan Indonesia diharapkan bjsa keluar dari pandemi Covid-19 dan jiga ekonomi kembali pulih. Selamat," ucapnya

Sebagai informasi, Airlangga Hartarto lulus dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tahun 1987. Melanjutkan gelar master di Monash University, Australia tahun 1996. Setahun kemudian, ia meraih Master of Management Technology dari The University of Melbourne, Australia. Sebelum menjadi Menko Perekonomian, Airlangga mendapat amanat dari Presiden Jokowi sebagai Menteri Perindustrian.