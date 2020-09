JAKARTA - ACDFM ke-17 tahun 2020 mengangkat tema membangun kerja sama militer demi terwujudnya ASEAN yang tanggap, dan kompak dengan menyatukan pandangan, dan langkah konkrit dalam menghadapi setiap tantangan yang menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi ASEAN.

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dalam pertemuan Panglima Angkatan Bersenjata Wilayah ASEAN pada Forum ke-17 ASEAN Chiefs of Defense Forces Meeting (ACDFM) tahun 2020 yang diikuti oleh Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura dan Thailand, bertempat di Klub Eksekutif Persada, Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (24/09/2020).

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyampaikan penghargaan kepada Chief of the General Staff Angkatan Bersenjata Vietnam, Letnan Jenderal Senior Phan Van Giang yang juga sebagai Tuan Rumah, dan Ketua ACDFM sekaligus Ketua Delegasi Republik Sosialis Viet Nam, pada Forum ASEAN Chiefs of Defense Forces Meeting (ACDFM) ke-17 tahun 2020.

Dalam makalahnya yang berjudul "Pentingnya Memperkuat Kerja Sama Militer ASEAN Guna Mewujudkan Kawasan yang Semakin Aman, Damai dan Sejahtera”, Panglima TNI mengungkapkan keberadaan Forum ACDFM sangat penting sebagai sarana berbagi pandangan dan pengalaman mengenai isu-isu strategis yang menjadi tantangan.

Isu-isu global yang dibahas meliputi lingkungan hidup, terorisme, keamanan maritim dan bencana alam serta wabah penyakit. Isu-isu global tersebut telah membawa dunia ke dalam babak baru ancaman keamanan global dan regional yang cenderung bersifat non-konvensional dan multidimensional.

Untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut, maka sangat diperlukan adanya kerja sama yang komprehensif dan terintegrasi di kawasan, khususnya kerja sama militer negara-negara ASEAN, diantaranya kerja sama bidang intelijen, operasi dan latihan, personel, serta kerja sama bidang logistik. Komitmen untuk memperkuat kerja sama ini hendaknya dilakukan dengan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan dinamika tantangan nyata.

Diakhir sambutanya, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mengatakan, bahwa penting untuk memperkuat kerja sama militer ASEAN melalui membangun kesamaan visi dan persepsi melalui interaksi antar pengambil keputusan di angkatan bersenjata masing-masing negara. Selanjutnya mengoptimalkan fungsi intelijen serta peningkatan interoperabilitas antar angkatan bersenjata, yang ditopang oleh keselarasan pemahaman dan visi melalui sistem pertukaran informasi yang efektif dan efisien. Meningkatkan latihan bersama dengan fokus materi pada operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana dan penanganan wabah penyakit, penanggulangan terorisme, pemeliharaan perdamaian serta patroli terkoordinasi di wilayah-wilayah perbatasan dengan memperhatikan situasi pandemi dan protokol kesehatan. Menyarankan agar peran Forum Konferensi Para Kepala Kesehatan Militer ASEAN (ACMMC) dapat lebih fokus pada sinergi Lembaga Kesehatan Militer ASEAN dalam upaya mencari solusi penanganan Covid-19, sehingga mendukung penanganan virus tersebut di kawasan Asia Tenggara, sekaligus hasilnya dapat dijadikan proyek percontohan bagi kawasan lainnya.