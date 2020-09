JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan 425 calon taruna Akademi Militer (Akmil) akan mengikuti pendidikan pertama calon Perwira TNI Angkatan Darat (AD).

"Calon taruna akademi militer yang terpilih dan mengikuti pendidikan pertama calon perwira tni angkatan darat sejumlah 425 taruna," kata Andika dalam keterangannya, Minggu (20/9/2020).

Kepastian itu diputuskan Andika dalam sidang Pemantauan Akhir (Pantukhir) terpusat terkait penerimaan Taruna-Taruni Akademik TNI Tahun Angkatan 2020.

Dalam proses tersebut, Andika menyebut ada beberapa calon taruna yang belum bisa memasuki pendidikan selanjutnya. Pasalnya, ada yang tidak memenuhi beberapa persyaratan.

"Sudah saya putuskan ada beberapa yang terpaksa blok karena ada beberapa yang dari suku segala macem, rekomendasi, sangat tak memungkinkoranari kesehatan maupun mental ideologi, itu kita blok," ujar Andika.

Adapun alokasi Calon Taruna-Taruni yang nantinya mengikuti pendidikan sebanyak 672 peserta dengan rincian TNI AD 425 Taruna, TNI AL 130 peserta (120 Taruna dan 10 Taruni), TNI AU 117 peserta (107 Taruna dan 7 Taruni).

Bagi peserta yang dinyatakan lulus, nantinya mengikuti pendidikan integratif selama 6 bulan di Akademi Militer Magelang. Adapun proses ini telah melakukan standar protokol kesehatan sesuai dengan penanganan Covid-19 atau virus corona.

