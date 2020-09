JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dinyatakan positif Covid-19. Saat ini, dia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengatakan, selama beberapa hari kemarin, Dino Patti Djalal mengalami gangguan system pernapasan.

"Kami dari keluarga besar FPCI menyampaikan kabar bahwa Chairman kami, Dr. Dino Patti Djalal, positif Covid-19, di mana dalam enam hari terakhir beliau mengalami gangguan sistem pernapasan," ujar Executive Secretary Foreign Policy Community of Indonesia, Mohamad Irfan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2020).

Karena kondisi yang semakin buruk, kata dia, Dino Patti Djalal langsung dibawa ke RSPAD pada tanggal 15 September 2020. "Hari ini, beliau telah dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan khusus," ungkapnya.

Dia menambahkan, Dino Patti Djalal mengharapkan doa dari semua sahabat agar cobaan itu dapat segera dilampaui. "Dr. Dino juga mengirim salam and all his love kepada semua sahabat," tutup Irfan.

(fmi)