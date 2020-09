JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No 642/2020, No 4/2020, dan No 4/2020. SKB tersebut berisi tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Hari libur nasional tahun 2021 antara lain 1 Januari Tahun Baru 2021 Masehi, 12 Februari Tahun Baru Imlek 2575, 11 Maret Isra’ Miraj Nabi Muhammad SAW, 14 Maret Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, 2 April Wafat Isa Almasih, 1 Mei Hari Buruh Internasional, 13 Mei Kenaikan Isa Almasih, dan 13-14 Mei Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Lalu 26 Mei Hari Raya Waisak 2565, 1 Juni Hari Lahir Pancasila, 20 Juli Hari Raya Idul Adha 1442 H, 10 Agustus Tahun Baru Islam 1443 H, 17 Agustus Hari Kemerdekaan RI, 19 Oktober Maulid Nabi Muhammad SAW, 25 Desember Hari Raya Natal.

Sementara itu, untuk cuti bersama tahun 2021 yakni 12 Maret Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tanggal 12, 17, 18, dan 19 Mei Hari Raya Idul Fitri 1442. Lalu 24 dan 27 Desember Hari Raya Natal.

