JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 26 Agustus tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah peristiwa meletusnya Gunung Krakatau.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 26 Agustus dari Wikipedia, antara lain:

1. Meletusnya Gunung Krakatau

Krakatau (atau Rakata) adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatra. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana (Gunung Krakatau) yang sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26-27 Agustus 1883.

Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki empat pulau kecil: Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang (Rakata Kecil). Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu.

2. Kelahiran Pendiri Antara

Albert Manoempak Sipahoetar lahir 26 Agustus 1914 dan meninggal 5 Januari 1948pada umur 33 tahun, sering ditulis A. M. Sipahoetar.

Ia adalah jurnalis Indonesia dan salah satu pendiri kantor berita nasional Antara. Lahir di Tarutung, Hindia Belanda, ia merambah dunia jurnalistik pada usia muda dan memimpin dua kantor beritap ada usia 20 tahun.

Setelah bekerja di Medan, ia pindah ke ibu kota Batavia (sekarang Jakarta) bersama Adam Malik. Pasca bergelut di dunia politik dan periklanan, ia mendirikan Antara bersama tiga wartawan lain, lalu memimpin kantor berita ini selama satu tahun antara 1938 dan 1939.

Meski ia masih aktif sebagai wartawan setelah keluar, kondisi kesehatannya memburuk dan ia meninggal dunia di sanatorium dekat Yogyakarta.

3. Kelahiran Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus1962. Ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016.

Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenasdari Kabinet Indonesia Bersatu.

Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni1998.

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

4. Dirilisnya single Hey Jude

"Hey Jude" adalah balada rock The Beatlesyang ditulis oleh Paul McCartney dikreditkan sebagai Lennon–McCartney. "Hey Jude" dirilis pada Agustus 1968 sebagai singel pertama The Beatles dalam label rekaman Apple Records.

Dengan durasi lebih dari 7 menit, "Hey Jude" pada saat itu merupakan singel terpanjang yang pernah menempati puncak tangga lagu Britania Raya.

Lagu ini juga menempati tangga lagu Amerika Serikat di nomor 1st selama 9 minggu, sehingga Hey Jude merupakan singel Beatles yang paling lama bertahan sekaligus paling lama berada di nomor satu di tangga lagu negara itu. Rekor ini kemudian dipecahkan oleh "You Light Up My Life"). Singel ini telah terjual delapan juta kopi dan termasuk lagu yang paling banyak didaur ulang.