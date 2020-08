View this post on Instagram

Info Gempa Mag:3.0 SR, 25-Aug-20 11:44:19 WIB, Lok:8.585 LS,109.87499 BT (91 km BaratDaya KULONPROGO-DIY), Kedlmn:38 Km ::BMKG-PGR VII

