JAKARTA - Putri kedua Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais turut mengomentari terkait perselisihan adiknya Ahmad Mumtaz Rais dengan pimpinan KPK Nawawi Pamolango di pesawat Garuda Indonesia GA 643 rute Gorontalo-Makasar-Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2020 lalu.

Komentar tersebut disampaikan Hanum melalui akun sosial media instagram pribadinya @hanumrais. Dalam unggahannya itu Hanum bersuara lantaran insiden tersebut banyak yang mengaitkan dengan sang ayah Amien Rais.

"Tidak ada dosa atau kesalahan seorang manusia yang kemudian ditimpakan kepada kedua orangtuanya atau keluarganya. One bad apple doesn't spoil the whole bunch," tulis Hanum dalam unggahannya tersebut, Sabtu (15/8/2020).

Kata Hanum, ayahnya dan sang adik bukanlah dua sosok yang sama, melainkan terikat dalam satu keluarga. Namun, bukan berarti kesalahan Mumtaz dapat dikaitkan kepada sang ayah.

Hanum pun berpesan kepada Mumtaz untuk melakukan permohonan maaf. Ia menilai upaya tersebut merupakan cara terbaik untuk dilakukan. "Pesan terbaik kami untuk Mumtaz, berjiwa besar dan meminta maaf dengan tulus adalah hal yang sangat bijak dinanti," ungkapnya.

Terkait apa yang sudah dilakukan adiknya, Hanum menjelaskan, selaku ayah, Amien Rais tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk bersikap arogan dan sewenang-wenang walaupun memiliki pengaruh atau kekuasaan.

"Pak Amien Rais dan Bu Amien sedari kecil mengajarkan kami tentang hidup sahaja, apa adanya. Orang tidak melihat kita karena kita anak siapa, atau berapa simpanannya, tak juga apa tumpangannya," kata Hanum.

"Melainkan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan apa yang menjadi ridho Allah. Itulah yang menjadi ruh Pak Amien Rais bahkan hingga detik ini," sambung Hanum.

(aky)