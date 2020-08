JAKARTA - Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan jumlah insidensi kasus Covid-19 di suatu wilayah, salah satunya di Jawa Barat harus dilihat per satu juta penduduk.

“Dasar kita, coba kita bandingkan dulu deh seberapa banyak sih jumlah penduduk di Jawa Barat. Kan kita tahu ya kalau Indonesia itu sudah menempati peringkat keempat dengan populasi tertinggi di dunia. Jawa Barat ini ternyata adalah provinsi dengan jumlah penduduk sangat tinggi di Indonesia. Jumlah penduduknya adalah sekitar 50 juta,” kata Dewi di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Dewi mengatakan jika dibandingkan jumlah penduduk Jawa Barat dengan negara-negara lain di dunia, Jawa Barat lebih banyak jika dibandingkan dengan Australia, Swedia bahkan New Zealand.

“Contohnya di sini ada jumlah penduduk di Jawa Barat dua kali jumlah penduduk di Australia. Lima kali jumlah penduduk di Swedia, sepuluh kali jumlah penduduk di New Zealand. Ini adalah di satu provinsi Jawa Barat,” jelas Dewi.

Bahkan, kata Dewi ada 183 negara di dunia yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan jawa Barat. “Jadi ini luar biasa sekali satu provinsi tapi jumlah penduduknya sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat dari total 213 negara yang ada di dunia, 183 negara jumlah penduduknya masih jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi Jawa Barat,” jelasnya.

“Jadi itu yang harus kita pahami bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan geografis yang begitu beragam, dan kita juga melihat jumlah populasi ini satu titipan kita untuk bisa kita sejahterakan bersama. Tapi yang kedua juga ada challenge, ada tantangannya,” tambah Dewi.

Dewi pun mengungkapkan jumlah kasus Covid-19 di Jawa Barat per satu juta penduduk jika dibandingkan dengan Malaysia, kasus Jawa Barat lebih sedikit. Dimana jumlah kasus Covid-19 Jawa Barat hanya 151,32 kasus per satu juta penduduk. Sedangkan Malaysia sebanyak 280 kasus per satu juta penduduk.

“Di sini bisa kita lihat di Jawa Barat ini per satu juta penduduk jumlah kasus Covidnya 151,32 kasus per satu juta penduduk. Sedangkan di negara lain bisa kita lihat disini, Malaysia 280 kasus per satu juta penduduk,” ungkap Dewi.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Korea Selatan, angka insidensi Jawa Barat masih lebih sedikit. “Adalagi di Korea Selatan masih di angka 200-an juga. New Zealand 314 kasus per satu juta penduduk. Ini adalah perbandingan untuk melihat tadi ada beban penyakit juga ada jumlah populasi dalam sebuah wilayah. Jadi ini kita bilang ada insiden kasusnya di Jawa Barat,” jelas Dewi.

(kha)