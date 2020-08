JAKARTA - Juru Bicara sekaligus Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia berada pada posisi 145 dari 215 negara di dunia yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk melihat suatu kasus Covid-19 juga harus dilihat dari per satuan jumlah penduduknya.

“Kalau kita lihat selama ini orang melihat dari jumlah kasus. Sebenarnya kalau kita lihat lebih pas itu sebenarnya per satuan jumlah penduduk,” katanya dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 virtual, Minggu (9/8/2020).

Sehingga, kata Wiku jika dilihat jumlah kasus per satu juta penduduk maka Indonesia berada pada posisi 145 dari 215 negara terdampak Covid-19. “Jadi, kalau kita per satu juta penduduk dan kalau dilihatnya dari negara, bukan dari satu wilayah-wilayah tertentu itu maka sebenarnya Indonesia berada pada 145 dari 215 negara di dunia. Jadi, 451 kasus per satu juta penduduk,” jelasnya.

Wiku pun membandingkan dengan negara Australia dimana kasus Covid-19 dalam satu juta penduduk ada sekitar 2.432 kasus. “Sedangkan Australia itu 2.432 kasus per satu juta penduduk,” kata Wiku.

Sementara Amerika tercatat sebanyak 15.549 kasus per satu juta penduduk. Brazil 14.166 kasus per satu juta penduduk, Italia sebanyak 4.137 kasus per satu juta penduduk.

Wiku mengatakan jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia hanya 451 kasus per satu juta penduduk. “Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain relatif kita tidak terlalu buruk, intinya kita harus waspada melihat dari gambar warnanya ini saja sudah terlihat bahwa kita, kita lumayan kondisinya,” katanya.

(Ari)