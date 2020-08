JAKARTA - Momen atau sejarah penting pernah terjadi pada 8 Agustus dari tahun ke tahun. Sejarah penting yang pernah terjadi pada Agustus diantaranya, berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2007.

Berikut ulasan singkat peristiwa yang pernah terjadi pada 8 Agustus merujuk Wikipedia :

1. Kekalahan Swedia oleh Sekutu Estonia

Pertempuran Lihula meletus di Benteng Lihula, Estonia pada 8 Agustus 1220. Pertempuran tersebut‎ melibatkan pasukan Estonia dan pasukan Swedia.

Pasukan Swedia yang sebelumnya telah menguasai Lihula, dikepung pasukan Estonia yang lantas membakar Benteng Lihula. Pengepungan itu mengakibatkan pasukan Swedia mengalami kekalahan.

Berdasarkan catatan Wikipedia, sebanyak 450 hingga 500 orang Swedia di dalam benteng tewas terbakar. Pasukan Estonia berhasil memenangkan pertarungan tersebut.

2. Pertempuran ‎Amiens antara Sekutu dengan Jerman

Pertempuran Amiens merupakan perang antara pasukan Sekutu dan pasukan Jerman yang pecah di sebelah timur Amiens, Picardy, Prancis pada 8 Agustus 1918. Perang ini diawali serangan dari Sekutu.

Salah satu pertempuran dalam Perang Dunia I itu berlangsung selama empat hari dan berakhir dengan kemenangan Sekutu. Perang ini menjadi akhir dari Perang Dunia I.

Sebanyak 22.200 pasukan Sekutu tewas, terluka, dan hilang dalam perang tersebut. Sementara itu Jerman harus kehilangan 74.000 nyawa pasukannya.

3. Pesawat milik Jerman, Gref Zeppelin Terbang Keliling Dunia

Kapal udara milik Jerman, Graf Zeppelin, memulai perjalanannya keliling dunia pada 8 Agustus 1929. Perjalanan pertamanya dimulai dari Lakehurst, New Jersey, Amerika Serikat (AS) dan mendarat di Friedrichshafen, Jerman.

Graf Zeppelin lantas terbang ke Jepang dan kemudian melintasi Samudra Pasifik untuk menuju Los Angeles, AS. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 12 hari 11 jam, Graf Zeppelin mendarat di lokasi awal pemberangkatannya di Lakehurst, New Jersey, AS.

4. Uni Soviet Deklarasi Perang dengan Jepang

Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang pada 8 Agustus 1945. Setelah melakukan deklarasi, Uni Soviet mulai melancarkan serangan ke wilayah kekuasaan Jepang di Manchuria, Mongolia Dalam, Sakhalin, Kepulauan Kuril, dan Korea.

Invasi Soviet ke Manchuria dikenal juga dengan Operasi Ofensif Strategis Manchuria. Uni Soviet berhasil memenangkan salah satu bagian dari Perang Dunia II. Hasilnya, adanya pembagian Semenanjung Korea untuk Soviet.

5. Berdirinya‎ Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)

Pada 8 Agustus 1967, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat membentuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara). ASEAN diresmikan berdiri di Bangkok, Thailand.

Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kala itu, Indonesia diwakili oleh Adam Malik.

Kini, ASEAN sudah memiliki 10 negara anggota. Selain negara pendiri tersebut, negara anggota ASEAN antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

6. Presiden Amerika Serikat Richard Nixon Mengundurkan Diri

Presiden Amerika Serikat (AS), Richard Nixon, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai presiden dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, pada 8 Agustus 1974.

Sehari kemudian, jabatan Nixon sebagai presiden AS resmi dilepas. Nixon mengundurkan diri setelah beredar kabar bahwa Kongres akan segera memakzulkan dirinya setelah terlibat beberapa kasus. Hal itu menjadikan Nixon sebagai satu-satunya presiden AS yang mengundurkan diri jabatannya.

7. ‎Pilgub DKI 2007

Pada 8 Agustus 2007, dilaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pilgub ini diikuti oleh dua pasang calon, yaitu Fauzi Bowo-Prijanto dan Adang Daradjatun-Dani Anwar.

Pilgub DKI merupakan pemilihan kepala daerah pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat setelah sebelumnya diberlakukan otonomi daerah. Pilgub DKI 2007 dimenangkan oleh pasangan Fauzi Bowo-Prijanto dengan perolehan suara 57,87 persen.

Pasangan tersebut didukung ‎PPP, Partai Demokrat, Golkar, PDS, PBR, PPNUI, PPDK, PKPB, PPDI, PBSD, PPBI, Partai Merdeka, PKB, PAN, PPD, Partai Patriot Pancasila, PKPI, dan Partai Pelopor.

8. Banjir di Cina Tewaskan ‎1.400 orang

Pada 8 Agustus 2010, ‎kawasan Zungqu, Gansu, Cina dilanda banjir lumpur dan longsor. Bencana tersebut merupakan salah satu yang terparah di Cina. Berdasarkan catatan dari Wikipedia, akibat dari bencana tersebut, sekira 1.400 warga Vina meninggal dunia.

