JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan silaturahmi sekaligus pengarahan ke Fraksi Partai Demokrat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meminta kepada anggota fraksi untuk mengawal keselamatan masyarakat dan ekonomi akibat pandemic Covid-19 ini.

“Ingin rasanya kami menyelenggarakan serangkaian acara, dalam menyambut mas Ketum, AHY, tapi karena pandemi Covid-19 tidak memungkinan. Kita telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Rapid test terlebih dahulu, juga menggunakan masker. Kita juga dilengkapi face shield, untuk mengantisipasi virus yang berterbangan melalui udara,” kata Ibas dalam sambutannya, Kamis (6/8/2020).

Putra bungsu Presiden RI ke-6 ini pun mendoakan agar vaksin Covid-19 bisa segera ditemukan sehingga, pandemi asal Wuhan, China ini bisa segera hilang dari muka bumi.

“Saya selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat, berdoa agar vaksin segera ditemukan dan Covid-19 hilang dari muka bumi. Allahuma Amin,” ucapnya.

Dia meminta agar Fraksi Demokrat tetap fokus dan konsekuen dalam menjalankan AD ART dan sesuai mukadimah partai. Karena Fraksi Demokrat merupakan amanah partai dan kepanjangantangan partai sehingga, semua anggota fraksi yang hadir di Senayan harus mengikuti semua aturan yang berlaku, menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan konstitusi, yaitu melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dengan amanah, baik, dan benar.

“Karena itu, rakyat perlu kepastian, kepercayaan dan keyakinan. Rakyat perlu bukti, bukan janji,” kata Ibas.

Ibas menuturkan PD sudah pernah menjawab tantangan bangsa tatkala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Presiden Keenam. Ibas menuturkan, SBY berhasil membawa ekonomi Indonesia meroket.

“APBN meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik dan lain-lain yang too few too mention, termasuk tentang prosentase kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Saat ini, Demokrat hadir memberikan koreksi, kritik dan solusi supaya negara tidak jatuh ke jurang,” ujar Ibas.

Ibas menambahkan FPD selalu menyuarakan kepentingan rakyat melalui bahasa yang gamblang, santun, tetapi juga bernas ketika rapat komisi bersama mitra kerja. Tujuannya agar negara benar-benar hadir di tengah persoalan yang dirasakan langsung oleh rakyat. “Berikan solusi yang cepat dan tepat. Karena harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. FPD akan terus memohon arahan, pandangan dan masukan di era zaman now dan zaman Covid-19 ini dengan cara-cara kreatif dan progresif melalui aneka platform media sosial,” ungkap Ibas. Ibas menjelaskan pihaknya telah meluncurkan majalah komunikasi fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat News. Majalah ini akan diterbitkan berkala untuk memberikan semacam laporan kinerja FPD kepada rakyat. “Semoga majalah tersebut dapat memberikan warna, mencerdaskan dan mengkomunikasikan pikiran-pikiran kritis yang insyaallah menjadi manfaat untuk rakyat luas. Demokrat kuat, Indonesia maju,” tegas Ibas. Silaturahmi digelar dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Sebelum acara, seluruh peserta forum terlebih dahulu menjalankan rapid test. Di ruangan, tata letak kursi juga diatur dalam jarak 1-1,5 meter. Seluruh peserta diwajibkan mengenakan masker.

