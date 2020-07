JAKARTA - Pandemi Covid-19 memang menakutkan bagi semua orang. Tak terkecuali Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh.

Aktivas wakil rakyat yang mewakili bidang kesehatan itu yang harus mengunjungi rumah sakit rujukan pasien Covid-19 terpaksa mengharuskannya menjalani swab test.

Politikus PKB itu pun melakukan swab test di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta untuk memastikan apakah terpapar Covid-19 atau tidak saat beraktivitas di luar rumah.

"Ketika awal Covid rame di Indonesia. Saya termasuk orang yang depresi. Satu sisi I know so manythings but I can do nothing, sisi lain saya super was-was, karena saya tidak bisa WFH, saya tetap harus ke kantor untuk memimpin rapat (anggota ikut rapat virtual semua), “ujar Nihayatul dikutip dari akun Instagramnya @ninikwafiroh, Selasa (28/7/2020).

“Saya harus ngecek beberapa RS untuk memastikan kesiapan penanganan Covid, dan sering kali saya harus bertemu dengan orang-orang yang notabene sering berada tidak jauh dengan pasien positif," sambungnya.

Ninik bercerita bahwa butuh keberanian luar biasa untuk melakukan swab test. Dia pun menjelani test swab pada 23 Maret 2020 lalu. Menurutnya, pengalamannya melakukan swab test pertama kalinya tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa.

"Butuh keberanian luar biasa ketika ahirnya tanggal 20 Maret saya memberanikan diri tanya-tanya soal swab ke RSCM, dan saya diberi kabar untuk antri sebab alat swab beserta reagennya terbatas. Ahirnya tanggal 23 Maret saya dikabari kalau ada slot untuk melakukan swab. Dengan memaksa salah satu tim saya untuk menemani sekaligus ikut Swab, saya melakukan swab di Kencana RSCM. Sakit luar biasa, dan rasa sakit di hidung sampe beberapa hari terasa," cerita dia.

Ninik mengaku mesti membayar Rp2,5 juta untuk melakukan sekali swab test. Usai menjalani tes, ia pun mengungkapkan perasaannya yang dirundung stres hingga depresi karena takut terpapar corona.

"Untuk swab ini saya harus membayar 2.5jt/orang. Tau tidak bagaimana rasanya menunggu hasil swab ? Deg-deg'an, stress, mellow, tensi emosi tidak karoan. Bahkan saya sudah mempersiapkan list beberapa barang yang harus saya bawa kalau ternyata positif dan harus diisolasi, plus list beberapa pesan untuk tim dan keluarga juga," tulis dia.

Ia mengaku sekujur tubuhnya langsung lemas tak karuan saat mendengar sirine ambulance saat menunggu hasil swab testnya. Saat itu, hasil swab test memang harus menunggu hingga 5 hari lantaran terbatasnya laboratorium pemeriksaan.

"Setiap kali ada bunyi sirine ambulan, gila langsung lemes badan. Ahirnya setelah menunggu 5 hari, tanggap 28 Maret saya dikabari untuk mengambil surat hasil test. Walaupun sempat diberi tahu kalau positif biasanya langsung dijemput ambulan, dan kalau negatif tinggal ambil suratnya di RS, tetep saja saya kacau pikiran. Yes Alhamdulillah negatif," ungkapnya.

Ninik mengunjungi sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 di Banyuwangi, Situbondo, hingga Bondowoso, pada Mei 2020 silam. Usai mengunjungi rumah sakit tersebut Ninik kembali harus menjalani swab test agar bisa kembali ke Ibu Kota. "Tanggal 30 Mei Saya Swab di RSUD Blambangan, kali ini swabnya tidak sesakit yang pertama, karena cotton butt nya agak kecilan, jd ketika dimasukkan hidung tidak sakit. Saya swab dengan beberapa pasien lainnya, setelah swab, siang itu juga sample harus dibawa ke Lab di Surabaya," lanjut Ninik. "Jadi apa yang kami lakukan sebagai DPR, karena fungsi kami di penganggaran, pengawasan, dan legislasi kami menambah kapasitas untuk melakukan test swab dan PCR. Namun hingga kini dananya juga belum lancar cair. Kami juga melakukan pengawasan bila ada penyalahgunaan dalam hal test Covid ini," tambahnya. Di akhir catatannya, Ninik juga terbuka menerima masukan dalam hal swab test tersebut. Pasalnya, ia ingin adanya pandangan lain tentang persoalan swab test Covid-19.

