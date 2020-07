JAKARTA - Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah mengatakan Gorontalo tercatat hingga 19 Juli 2020 menjadi provinsi dengan laju kematian Covid-19 tertinggi.

“Kita melihat angka kematian per 100 ribu penduduk. Jadi kita lihat provinsi dengan laju angka kematian bertambah dengan cepat pada pekan terakhir kemaren per pada tanggal 19 Juli adalah Gorontalo dengan angka 0,7 per 100 ribu penduduk,” kata Dewi di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Dewi melanjutkan setelah Gorontalo, ada Kalimantan Selatan di peringkat dua, dan Sulawesi Selatan di peringkat ketiga.

Selain itu, kematian tertinggi lainnya yang masuk 10 besar diantaranya di Jawa Timur, disusul DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sumatera Selatan, Maluku, dan Sumatera Utara.

Namun, Dewi juga mengatakan bahwa tercatat ada 10 provinsi yang tingkat insidensi kematian Covid-19 hanya 0,0 per 100 ribu penduduk.

“Tapi ada kabar bagusnya, kita bisa melihat ada beberapa provinsi yang urutan teratas yang laju kematiannya 0,0. Jadi penambahan kematian sangat kecil atau tidak ada kematian di provinsi itu. Ada 10 provinsi di Indonesia yang masuk,” jelasnya.

10 provinsi tersebut diantaranya Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Riau, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Bengkulu.

