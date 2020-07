JAKARTA - Beberapa peristiwa di berbagai belahan dunia terjadi pada 15 Juli. Semua kejadian tersebut tercatat dan diingat sebagai peristiwa bersejarah.

Untuk kembali mengingat peristiwa itu, Okezone mengulas kembali beberapa peristiwa yang terjadi berdasarkan Wikipedia:

1799 - Batu Rosetta ditemukan di Rashid (Rosetta) oleh Pierre Bouchard

Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rashid atau Rosetta yakni sebuah kota pelabuhan di laut Mediterania di Mesir. Kota ini terletak 65 km di sebelah timur Iskandariyah.

Prasasti ini berukuran tiga versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada 196 SM selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V.

Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir Kuno dengan aksara hierogkif dan demotik sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani Kuno.

Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, Batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir.

1916 - Boeing didirikan dengan nama Pacific Aero Products di Seattle.

The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit.

Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar dunia juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average.

Kantor pusat perusahaan The Boeing Company berlokasi di Chocago dan dipimpin oleh Presiden dan CEO Dennis Muilenburg. Boeing sendiri diorganisasi menjadi lima divisi utama, Boeing Commercial Airplanes, Boeing Defense, Space and Security, Enginering, Operations and Technology, Boeing Capital, dan Boeing Shared Services Group.

Pada 2015, Boeing mencatat penjualan 96.11 miliar dollar, menduduki peringkat ke-27 dalam daftar "Fortune 500" (2015) di majalah Fortune, peringkat ke-90 dalam daftar "Fortune Global 500" (2015), dan peringkat ke-27 dalam daftar "World's Most Admired Companies".

1940 - Robert Wadlow, orang tertinggi di dunia meninggal Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil "raksasa Alton" yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illiois. Tinggi Robert mencapai 2,72 m dengan berat 220 kg (490 pon). Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan hipertropi yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal. Wadlow lahir sebagai anak dari Addie dan Harold Wadlow di Alton, Illionis pada 22 Februari 1918 dari lima anak, Robert adalah yang paling tua. Ia meninggal di Manistee, Michigan, 15 Juli 1936. 2018 - Timnas Prancis Keluar Sebagai Juara Piala Dunia 2018 Pertandingan puncak yang memperebutkan gelar Juara Piala Dunia 2018, yang mempertemukan antara Tim Nasional (Timnas) Prancis kontra Kroasia di Stadion Luzhniki, Rusia, pada Minggu 15 Juli berlangsung dengan sangat sengit. Akan tetapi, pada akhirnya Prancis yang keluar sebagai juara usai menuntaskan perjuangan Kroasia dengan skor akhir 4-2.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya