JAKARTA - Situs Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan alamat KKP.go.id diduga diretas oleh orang tak dikenal.

Berdasarkan pantauan Okezone, pada Sabtu 11 Juli 2020 sekira pukul 02.20 WIB, situs tersebut berubah tampilan dengan latar belakang hitam dan sejumlah tulisan berbahasa Inggris yang menyatakan pelaku dari Kuwait.

Ia mengklaim dirinya sebagai HaCkEd By NmR.HaCkEd !!. Peretas tersebut juga menyatakan telah mengirimkan pesan. !! Sorry I will send my message and go !!.

"Kuwait hacker. Who is Muhammad that is followed by more than one billion muslims?" tulisan dalam situs tersebut, Sabtu (11/7/2020).

Namun demikian, peretas tersebut tidak menjelaskan apa pesan utama dari peretasan tersebut dilakukan. Hanya ada pernyataan atas kebesaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, juga terdengar lantunan ayat suci Alquran.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak KKP pimpinan Edhy Prabowo itu.

(Ari)