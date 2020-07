JAKARTA - Sinergitas TNI-Polri menyasar para warga-warga yang belum tersentuh atau maksimal mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Alumni Akabri angkatan 1989 yang menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako di seluruh Indonesia.

Pada tahap pertama, 40.000 paket sembako sudah didistribusikan. Di tahap kedua ini sebanyak 12.000 paket akan disalurkan kepada warga yang terdampak virus corona.

"Pada hari ini, kami melaksanakan baksos yang kedua, yang pertama kita lakukan di Baharkam Mabes polri, selama kurang lebih satu bulan dilaksanakan di seluruh Indonesia, jadi startnya di Baharkam Mabes. Alhamdulilah 40 ribu paket sembako sudah kami didistrbusikan kepada masyarakat rekan kita semua yang terdampak akibat Covid-19," kata Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam Mayjen TNI Rudianto di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Selasa (7/7/2020).

Pada kegiatan kali ini, Rudianto menyebut akan mendistribusikan paket sembako kurang lebih lebih 12.000. Menurutnya, itu akan distribusikan ke beberapa wilayah, diantaranya, di seluruh wilayah Jabodetabek.

"Kita kirim ke korem Palembang, kemudian ke korem Jogjakarta, kemudian di NTT, dan Ambon. Hampir semua sedang bergerak ke lokasi masing-masing. Insya Allah mungkin dalam seminggu ke depan kita bisa distribusikan ke sesuai alamat by name by address," ujarnya.

Rudianto menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat yang belum tersentuh dari bantuan terkait dengan dampak ekonomi pandemi virus corona.

"Sehingga walaupun mungkin pemerintah sudah memberikan, tetapi kami melihat ada sisi yqng belum tersentuh, di situlah kita hadir di sana, bersama-sama masyarakat, TNI dan Polri dari ujung kita masuk situ, harapan kami bisa membantu sedikit kesulitan masyarakat," tutupnya.

(kha)