JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah yang melakukan testing virus corona atau Covid-19 paling banyak di antara wilayah lainnya. Angka testing di Ibu Kota mencapai 26.527 per 1 juta penduduk.

Hal itu dikemukaian Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Ada 5 provinsi yang angka testingnya cukup tinggi, di antaranya DKI, 26.527 tes per 1 juta penduduk," kata Yuri.

Sementara itu, Sumatera Barat dilaporkan melakukan testing sebanyak 9.124 per 1 juta penduduk, Bali 8.870 testing per 1 juta penduduk, Sulawesi Selatan 6.288 testing per 1 juta penduduk dan Papua 5.440 testing per 1 juta penduduk.

"Kalau kita liat pada angka testing yang dilakukan maka secara nasional jumlah testing kita baru mencapai 3.394 testing per 1 juta penduduk, ini angka rata-rata nasional," tukas dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mencatat ada penambahan kasus positif corona sebanyak 1.268 orang. Dengan demikian, jumlah total pasien yang terinfeksi virus ini 66.226 orang.

Untuk jumlah pasien sembuh juga terjadi penambahan sebanyak 866 orang, sehingga totalnya menjadi 30.785 orang. Pasien meninggal totalnya menjadi 3.309 orang setelah mengalami penambahan sebanyak 68 orang.

