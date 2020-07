JAKARTA - Dalam rangka tracing kontak untuk menemukan kasus positif Covid-19 di Tanah Air, sebanyak 946.054 spesimen telah diperiksa. Pemeriksaan tersebut menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) maupun Tes Cepat Molekuler (TCM) TB.

“Kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 17.816 spesimen. Sehingga total yang telah diperiksa sebanyak 946.054 orang,” ungkap Juru Bicara Pemerintah Penanganan virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto di Media Center Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Yuri mengatakan, jika dilihat data testing rata-rata nasional, angkanya masih sekitar 3.394 testing per satu juta penduduk.

“Kalau kita lihat pada angka testing yang dilakukan maka secara nasional jumlah testing kita memang baru mencapai 3.394 testing per satu juta penduduk. Angka ini adalah angka rata-rata nasional,” katanya.

Kata Yuri, ada lima provinsi dengan angka tertinggi yakni pertama DKI Jakarta. “Ada lima provinsi yang angkat testingnya cukup diantaranya DKI telah melakukan tes sebanyak 26.527 tes per satu juta penduduk,” ungkapnya.

Kedua yakni Sumatera Barat sebanyak 9.124 tes per satu juta penduduk, Bali 8.870 tes per satu juta penduduk, Sulawesi Selatan 6.288 tes per satu juta penduduk dan Papua 5.440 tes per satu juta penduduk.

