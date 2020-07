JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk memanfaatkan bonus perkembangan penduduk atau Demografi agar mencetak generasi muda demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tahun 2045 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya dalam acara Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) virtual tahun 2020, Sabtu (4/7/2020).

"Mari kita manfaatkan puncak bonus demografi sekarang ini untuk mencetak generasi muda yang unggul untuk membangun Indonesia maju," kata Jokowi.

Saat ini, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dua hal tersebut menjadi ujung tombak untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 sendiri bertepatan dengan genapnya umur Negara Indonesia yang menginjak 1 Abad.

Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh akademisi yang tergabung di forum rektor untuk sama-sama membuktikan bahwa, Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara berpenghasilan tinggi namun tetap berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"1 Abad RI sudah dekat di 2045, tinggal 25 tahun lagi. Mari kita cetak sejarah, mari kita buktikan , bahwa kita tak akan terjebak Middle Income trap," ujar Jokowi.

Pada 1 Juli 2020, Bank Dunia menyebut bahwa Indonesia statusnya 'naik kelas' dari lower-middle income country menjadi upper-middle income country. Hal itu didapatkan dari, gross national income per kapita Indonesia tercatat naik menjadi 4.050 dolar AS pada 2019 dari 3.840 dolar AS di tahun sebelumnya.