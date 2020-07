JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kampus atau univeristas memiliki peranan penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul demi kemajuan Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Perguruan Tinggi (PT) harus menyiapkan strategi yang inovatif atau out of the box dalam mengembangkan potensi diri seluruh mahasiswa di Indonesia.

"Kita harus berubah, kita harus kembangkan cara baru, kembangkan strategi baru yang smart shortcut dan out of the box," kata Jokowi dalam sambutan virtualnya dalam acara Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

Dalam menjalankan tugas mulianya, perguruan tinggi dewasa ini sudah tidak elok lagi melakukan hal-hal lama atau kuno. Apalagi, hanya disibukan dengan urusan-urusan administrasi.

Kemajuan teknologi dan kompetisi antar-dunia tidak bisa dihadapi hanya dengan strategi-strategi yang bersifat rutinitas. Dengan kata lain, harus cara yang luar biasa.

Baca juga: 4 Pesan Presiden Jokowi untuk Rektor saat Konferensi FRI 2020

"Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tak bisa dilakukan dengan cara biasa saja. Kesempatan kita sempit, tak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja. Tak bisa dengan cara biasa saja apalagi hanya disibukan administrasi saja. Tidak bisa," tegas Jokowi.

Jokowi menyadari masih ada universitas yang mengalami sejumlah permasalahan atau harus berjuang dalam mewujudkan fasilitas pendidikan untuk maju di dalam negeri sendiri.

"Saya paham bahwa permasalahan pendidikan tinggi sangat kompleks, saya paham, saya paham ada ribuan anggota FRI dengan kemampuan yang bervariasi," ucap Jokowi.

Baca juga: Arif Satria Terpilih Jadi Ketua Forum Rektor Indonesia 2020-2021

"Ada yang sudah kompetisi kelas dunia tetapi ada yang berjuang dengan kekurangan dosen, ada yang perpusataakaan tak layak, yang ruang kelas tak memadai, saya paham. Justru karena itulah kita kembangkan cara-cara luar biasa," imbuh Kepala Negara mengakhiri.

(fmh)